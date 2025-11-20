民主鬥士邱垂亮紀錄片 12月北中南公益放映

（中央社記者王心妤台北20日電）旅澳學者、前總統府國策顧問邱垂亮紀錄片「南半球最璀璨的星星」，將於12月起在北中南等地舉辦免費放映，觀眾可至「牽猴子電影粉絲俱樂部」臉書粉絲專頁登記報名。

「南半球最璀璨的星星」由陳麗貴執導，歷時3年完成。影片記錄旅澳知名學者邱垂亮的一生，包括從台灣戒嚴時期對黨國體制內改革的幻滅，到美國留學時期的思想養成，再到在澳洲數十年的社區行動與公共實踐等事蹟。

片中透過訪談學者、政界人士、學生與親友，呈現邱垂亮如何以學術、教育與公民實踐貫徹對自由的信念，同時用邱垂亮在青年時期寫給夫人林月琴的書信串聯全片，溫柔而深刻地對照他對愛與理想的執著。

陳麗貴表示，「邱教授是個人道主義者，不論是他的待人處事，或是他孜孜矻矻宣揚的民主理念，或是他所主張的台灣獨立，這一切都出自於他從年輕時期就深植於他心中的人道主義信念，這也是我希望透過影片傳達的主要訊息。」

活動自即日起開放觀眾免費報名，放映日期分別為12月6日在台北、新竹、苗栗；7日在桃園、台中；13日在台北、高雄；14日在屏東。（編輯：吳素柔）1141120