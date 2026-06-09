美國初選開跑，民主黨在緬因州出現風格神似川普（Donald Trump）的參選人 Graham Platner。這位曾是海軍陸戰隊員的蠔農，憑藉反體制魅力崛起，儘管醜聞纏身，仍被視為奪回參議院席次的關鍵奇兵。

美國緬因州（Maine）民主黨初選於週二登場，曾任海軍陸戰隊員的蠔農 Graham Platner 預計將擊敗現任州長 Janet Mills 等對手，代表民主黨挑戰已連任五屆的共和黨資深參議員 Susan Collins。Graham Platner 以直言不諱、蔑視建制派的形象著稱，被支持者視為民主黨版的「川普式民粹」，吸引了大批對傳統政治感到厭倦的選民。

廣告 廣告

然而，Graham Platner 的崛起也伴隨著巨大爭議。他曾被爆出在社群平台 Reddit 發表煽動性言論、擁有類似納粹標誌的刺青（後已覆蓋），以及在婚姻初期傳送露骨訊息給其他女性。此外，前女友更指控他曾有肢體威脅行為。對此，Graham Platner 坦承過去曾受創傷後壓力症候群（PTSD）與酒精成癮困擾，但堅決否認有任何肢體暴力行為。

共和黨陣營已準備好針對他的過去發動攻擊，而民主黨內部也出現分歧。賓州參議員 John Fetterman 就公開批評 Graham Platner 的行為並非「真性情」，而是缺乏誠信。除了緬因州，南卡羅萊納州（South Carolina）的初選也備受關注，川普（Donald Trump）支持的參選人將測試其在基層的影響力，包括力挺親信 Lindsey Graham 守住席次，以及在州長初選中支持 Pamela Evette 競爭。

原文出處：民主黨也走川普風？「爭議型」素人拚翻轉緬因州參議員席次

本文由AI協作，經編輯審核後發布