民主黨人當選邁阿密市長 近30年來首見

民主黨籍的邁阿密市長候選人希吉斯(Eileen Higgins)成為28年來第一位當選邁阿密市長的民主黨人，在美國總統川普(Donald Trump)佛羅里達州大本營中心以拉丁裔選民為主的城市，擊敗了川普支持的候選人。

美國有線電視新聞網(CNN)和美聯社在投票結束後不到一個小時即宣布希吉斯勝選，計票結果顯示，這位前邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)官員領先了共和黨對手龔薩雷斯(Emilio Gonzalez)18個百分點。

邁阿密市長原本是名義上無黨派的地方選舉，通常不會獲得全國關注，但今年的選舉卻成為全美關注的焦點，因為它成為對川普政治大本營選民動向的關鍵選舉測試。

希吉斯的關鍵性勝利，進一步鞏固了民主黨上個月一系列的勝選中取得的動能，也使得共和黨在2026年期中選舉維持川普壟斷國會局面的前景更加黯淡。

這也加劇了共和黨擔憂，認為川普在2024年從民主黨手中爭取到的拉丁裔選民是否已經動搖。

61歲的希吉斯在其Facebook發表的聲明中，並沒有提到她的勝利帶來的全國性影響，而是將它稱為在地方層級「翻過多年混亂與腐敗的一頁」。

希吉斯成為1997以來，首位贏得邁阿密市長選舉的民主黨候選人，當時勝選的民主黨籍市長薩維耶‧斯瓦瑞茲( Xavier Suarez)，是即將卸任的共和黨籍市長法蘭西斯‧斯瓦瑞茲(Francis Suarez)的父親。

希吉斯也成為自1990年代以來，邁阿密首位女性與首位非拉丁裔市長。邁阿密是以拉丁裔為主的城市，人口約48.7萬人，是邁阿密-戴德郡的一部分。

9日選舉結果也顯示，共和黨在邁阿密-戴德郡的優勢減弱。「邁阿密前鋒報」(The Miami Herald)指出，該郡傳統上偏左的拉丁裔選民在去年轉向川普陣營，也幫助川普在2024年總統大選贏得該郡55%的選票。

但從地方選舉推論全國甚至是全州的政治趨勢可能充滿風險。自2020年起擔任邁阿密-戴德郡市長的卡瓦(Daniella Levine Cava)在去年成功連任，但川普在總統大選中贏得了該郡。