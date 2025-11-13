民主黨公布電郵暗示川普知情「淫魔富豪」罪行 白宮斥惡意誣衊

川普與淫魔富豪艾普斯坦曾是朋友，宣稱後來已絕交。圖為川普11月2日在白宮。美聯社



美國眾議院民主黨人週三（11/12）公布一批「淫魔富豪」艾普斯坦生前與友人互通的電郵，暗示總統川普對艾普斯坦性販運的惡行早就知情。白宮則指控民主黨「選擇性披露電郵」，意圖誣衊川普。

美聯社、《紐約時報》報導，眾院監督委員會的民主黨人週三公開三封提到川普（Donald Trump）的電郵，其中一封是由艾普斯坦2019年寄給記者沃爾夫（Michael Wolff），內容寫道，川普「當然知道那些女孩的事」，並稱川普曾要求為艾普斯坦安排性販運受害者的密友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）「停止」。

在另一封2011年4月寫給麥斯威爾的電郵中，艾普斯坦則寫道：「我要妳知道，川普就是那隻沒叫的狗。（性販運受害者）朱弗里曾在我家和他共處好幾個小時……但從來沒人提到他。」麥斯威爾則回覆：「我也在想這件事。」目前不清楚艾普斯坦所謂「沒叫的狗」所指為何。

美聯社指出，民主黨人公布這些電郵，目的似乎是重新引發外界質疑川普和艾普斯坦之間的友誼，以及川普對艾普斯坦多年來涉嫌剝削未成年少女的行為是否知情。

川普向來否認對艾普斯坦的行為知情，並宣稱多年前就已與艾普斯坦斷絕來往。

川普控民主黨人試圖轉移焦點

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，民主黨「選擇性洩露郵件」，企圖「捏造不實敘事以誣衊川普總統」。

川普則在自家社群平台Truth Social寫道，民主黨「又試圖重炒艾普斯坦的騙局，因為他們無所不用其極轉移焦點」，試圖掩飾他們在政府停擺及其他議題上的「嚴重失敗」。

川普寫道：「不該讓焦點被艾普斯坦或其他任何事情轉移，任何共和黨人都應專注於讓政府重啟，並修復民主黨造成的巨大傷害！」

艾普斯坦2019年遭紐約檢方指控付費給數十名少女，安排她們從事性服務，自己也與她們發生性行為。同年8月，他於候審期間在囚室中自縊身亡。麥斯威爾則於2021年被判性販運未成年少女等5項罪名成立，判刑20年。

艾普斯坦遺產管理方已向眾院監督委員會提供的2.3萬份文件，週三公布的電郵是其中一部分。

朱弗里已於今年4月自盡身亡。她生前指控艾普斯坦及麥斯威爾在她未成年時，安排她與多名權貴發生性行為，包括英國安德魯王子（Prince Andrew）。但她長期堅稱川普並非侵犯她的男性之一。

朱弗里曾在法庭宣誓作證時指出，她認為川普不知道艾普斯坦對未成年少女的不當行為。在上月出版的回憶錄中，朱弗里描述，她只在川普的佛州私人俱樂部「海湖莊園」（Mar-a-Lago）當水療服務員時見過川普一次，並未指控他有任何不當行為。

朱弗里寫道，當時是也在該俱樂部工作的父親向川普介紹她。她形容川普「再友善不過」，主動表示願意幫她介紹工作，去為俱樂部裡其他家長照顧孩子。

艾普斯坦家中其他員工也在宣誓作證時表示，川普確實曾到訪艾普斯坦家，但他們從未見過他有任何不當行為。

川普今年7月曾向媒體表示，他當年已禁止曾是好友的艾普斯坦進入海湖莊園，因為艾普斯坦「挖走我手下的員工」，包括朱弗里。

民主黨公布這些與川普相關的郵件後，眾院監督委員會共和黨人隨即反擊，公布另一批來自艾普斯坦遺產管理者的文件，多達2萬頁。這批資料中包含多年來艾普斯坦的電郵，其中對川普在政壇崛起多有批評。

川普深陷艾普斯坦相關爭議

民主黨人公布這批電郵，令外界再次想起川普政府的相關爭議事件。川普任命的司法部長邦迪（Pam Bondi）2月曾宣稱，即將公開萬眾矚目的艾普斯坦「客戶名單」，但司法部7月卻宣布不再公開相關調查文件，又稱「可證明艾普斯坦有罪的客戶名單」並不存在，令許多川普支持者失望。

李威特則在週三的聲明中強調，朱弗里「多次表示川普總統沒有任何不當行為，在她與他的有限互動中，川普『再友善不過』」。

根據訪談紀錄，麥斯威爾7月接受司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）訪問時，多次表示她不曾見過川普涉及任何性不當行為。

