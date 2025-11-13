民主黨公布電郵暗示川普知情「淫魔富豪」罪行 白宮斥惡意誣衊
美國眾議院民主黨人週三（11/12）公布一批「淫魔富豪」艾普斯坦生前與友人互通的電郵，暗示總統川普對艾普斯坦性販運的惡行早就知情。白宮則指控民主黨「選擇性披露電郵」，意圖誣衊川普。
美聯社、《紐約時報》報導，眾院監督委員會的民主黨人週三公開三封提到川普（Donald Trump）的電郵，其中一封是由艾普斯坦2019年寄給記者沃爾夫（Michael Wolff），內容寫道，川普「當然知道那些女孩的事」，並稱川普曾要求為艾普斯坦安排性販運受害者的密友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）「停止」。
在另一封2011年4月寫給麥斯威爾的電郵中，艾普斯坦則寫道：「我要妳知道，川普就是那隻沒叫的狗。（性販運受害者）朱弗里曾在我家和他共處好幾個小時……但從來沒人提到他。」麥斯威爾則回覆：「我也在想這件事。」目前不清楚艾普斯坦所謂「沒叫的狗」所指為何。
美聯社指出，民主黨人公布這些電郵，目的似乎是重新引發外界質疑川普和艾普斯坦之間的友誼，以及川普對艾普斯坦多年來涉嫌剝削未成年少女的行為是否知情。
川普向來否認對艾普斯坦的行為知情，並宣稱多年前就已與艾普斯坦斷絕來往。
川普控民主黨人試圖轉移焦點
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，民主黨「選擇性洩露郵件」，企圖「捏造不實敘事以誣衊川普總統」。
川普則在自家社群平台Truth Social寫道，民主黨「又試圖重炒艾普斯坦的騙局，因為他們無所不用其極轉移焦點」，試圖掩飾他們在政府停擺及其他議題上的「嚴重失敗」。
川普寫道：「不該讓焦點被艾普斯坦或其他任何事情轉移，任何共和黨人都應專注於讓政府重啟，並修復民主黨造成的巨大傷害！」
艾普斯坦2019年遭紐約檢方指控付費給數十名少女，安排她們從事性服務，自己也與她們發生性行為。同年8月，他於候審期間在囚室中自縊身亡。麥斯威爾則於2021年被判性販運未成年少女等5項罪名成立，判刑20年。
艾普斯坦遺產管理方已向眾院監督委員會提供的2.3萬份文件，週三公布的電郵是其中一部分。
朱弗里已於今年4月自盡身亡。她生前指控艾普斯坦及麥斯威爾在她未成年時，安排她與多名權貴發生性行為，包括英國安德魯王子（Prince Andrew）。但她長期堅稱川普並非侵犯她的男性之一。
朱弗里曾在法庭宣誓作證時指出，她認為川普不知道艾普斯坦對未成年少女的不當行為。在上月出版的回憶錄中，朱弗里描述，她只在川普的佛州私人俱樂部「海湖莊園」（Mar-a-Lago）當水療服務員時見過川普一次，並未指控他有任何不當行為。
朱弗里寫道，當時是也在該俱樂部工作的父親向川普介紹她。她形容川普「再友善不過」，主動表示願意幫她介紹工作，去為俱樂部裡其他家長照顧孩子。
艾普斯坦家中其他員工也在宣誓作證時表示，川普確實曾到訪艾普斯坦家，但他們從未見過他有任何不當行為。
川普今年7月曾向媒體表示，他當年已禁止曾是好友的艾普斯坦進入海湖莊園，因為艾普斯坦「挖走我手下的員工」，包括朱弗里。
民主黨公布這些與川普相關的郵件後，眾院監督委員會共和黨人隨即反擊，公布另一批來自艾普斯坦遺產管理者的文件，多達2萬頁。這批資料中包含多年來艾普斯坦的電郵，其中對川普在政壇崛起多有批評。
川普深陷艾普斯坦相關爭議
民主黨人公布這批電郵，令外界再次想起川普政府的相關爭議事件。川普任命的司法部長邦迪（Pam Bondi）2月曾宣稱，即將公開萬眾矚目的艾普斯坦「客戶名單」，但司法部7月卻宣布不再公開相關調查文件，又稱「可證明艾普斯坦有罪的客戶名單」並不存在，令許多川普支持者失望。
李威特則在週三的聲明中強調，朱弗里「多次表示川普總統沒有任何不當行為，在她與他的有限互動中，川普『再友善不過』」。
根據訪談紀錄，麥斯威爾7月接受司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）訪問時，多次表示她不曾見過川普涉及任何性不當行為。
《太報》關心您，再給自己一次機會
‧安心專線：1925（24小時）
‧生命線：1995
‧張老師專線：1980
更多太報報導
芬蘭防長：中國大舉資助俄羅斯戰爭 對北約構成巨大挑戰
「詐騙、賭博、豬仔」涉12兆泰銖！KK園區首腦佘智江 遭泰國「重裝押解」回中國
有片／小泉辯護高市挺台立場「與議員舌戰」 日網狂讚：進次郎覺醒了！
其他人也在看
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 2 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 11 小時前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 8 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 11 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 16 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 9 小時前