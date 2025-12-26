民主黨反擊 也公布68張艾普斯坦照片 比爾蓋茲、班農入鏡

「國會民主黨人」公布在Drop Box上的68張艾普斯坦Jeffrey Epstein照片檔案，驚見微軟創辦人比爾蓋茲。（圖片來源／國會民主黨人）

美國司法部19日公布多張艾普斯坦的照片中，民主黨籍前美國總統柯林頓出現過很多次，讓民主黨非常不悅，而且川普辦公室的人還故意在社交媒體上分享照片，指說「柯林頓在熱浴缸裡面」，民主黨認為這是川普政府一種惡意的暗示，實際上，在美國司法部公布之前，「國會民主黨人」已經在X帳號上提供連結，率先公布了68張艾普斯坦照片。

2019年已經在獄中自殺的萬惡淫媒艾普斯坦（Jeffrey Epstein）似乎成了美國兩黨的政治角力中心，因為他涉及多起未成年少女、兒童性交易、性侵案，手上又握有大批照片，包括美國兩黨政商名流，成為鬥爭的最佳題材，某個政治人物的前途可能就會在這一波戛然而止。

萬惡淫媒艾普斯坦（Jeffrey Epstein）和不知名女在自己的私人飛機上合影。（圖片來源／國會民主黨人）

在「國會民主黨人」公布的照片中，出現了不少名人現身其中，包括微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、著名學者兼哲學家喬姆斯基（Noam Chomsky）、知名導演伍迪艾倫（Woody Allen）等，以及川普的心腹幕僚，前白宮首席策略長班農（Steve Bannon）。

司法部釋放出的前美國總統柯林頓多張和艾普斯坦合照前一天，「國會民主黨人」公布照片中出現了普的心腹幕僚，前白宮首席策略長班農（Steve Bannon）。（圖片來源／國會民主黨人）

最令外界關注的是比爾蓋茲的兩張和黑髮女性的合照，兩人似乎關係匪淺，其中一張女性疑似戴上婚戒，網路上許多人猜那是之前傳出過兩人曖昧的他的中文翻譯王喆 （Zhe "Shelly" Wang），不確定是否同一人，但2張照片中的女性戴著不同的手錶，卻有相同修長的大拇指。

以及有多名女性的身份證件和護照，她們來自俄羅斯、烏克蘭、捷克、立陶宛、義大利、摩洛哥和南非。

在「國會民主黨人」公布的照片中有史蒂芬班農和艾普斯坦的聊天照。（圖片來源／國會民主黨人）

在照片中，艾普斯坦手搭在導演伍迪艾倫（Woody Allen）的肩膀上，他是《午夜巴黎》、《情遇巴塞隆納》成名的大導演，1992年遭到前女友米亞法羅（Mia Farrow）指控性侵年僅7歲的養女迪倫法羅，還有一位是與他相差35歲，後來發展戀情並結婚的養女宋宜（Soon-Yi Previn），引起社會不少議論與抨擊。

美國《CBS》的報導指出，川普和艾普斯坦也是舊識，在司法部發布的一張照片中，可以看到川普的第一本書《交易的藝術》被擺放在艾普斯坦的書架上；另一張照片中則出現了三本邁克爾·沃爾夫關於川普混亂的第一任期的著作《火與怒》。但為何在這波風暴中似乎能幸免於難？因為據川普曾說，兩人在2000年代中期就決裂了。2026年美國將舉行中期選舉，民主黨正刻意防範川普利用艾普斯坦的照片當成政治武器。

