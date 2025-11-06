民主黨地方選舉完勝 更堅持健保補貼換取結束政府停擺
民主黨4日在關鍵的地方選舉完勝，極大鼓舞了民主黨人要求延長健保補貼以換取結束政府停擺的決心。
紐約時報報導，參與談判的參院民主黨人5日再次要求川普直接參與延長「平價醫療法」(Affordable Care Act，又歐記健保)補貼談判，以換取政府重新運作。
川普一直拒絕參與談判，在4日維州州長、新澤西州州長及紐約市市長選舉之前，他還在聲稱，創紀錄的政府停擺，將會損害民主黨人的選情，但在結果截然相反後，他現在的立場明顯出現鬆動。
川普5日在白宮的早餐會上對共和黨參議員們說，「政府停擺對共和黨來說是一個很大的負面影響」，又說「我們必須盡快恢復政府運作，而且是立即行動。」
在民主黨橫掃的維州，即將任期屆滿的共和黨籍州長楊京(Glenn Youngkin)似乎也呼應了川普的評估。他5日向媒體說，「在這次選舉裡，(政府停擺)給我們構成一個非常非常大的挑戰。」
從川普乃至楊京的這些言論，明顯讓民主黨人一反之前有意妥協之態，重燃希望認為川普與共和黨領袖們，最終會願意就延長歐記健保補貼舉行談判。
在4日地方選舉前，一些中間派民主黨人曾暗示準備讓步達成協議以結束僵局，部分更與共和黨人私下會晤。
但參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)5日在參院以作為正式紀錄的發言表示，「選舉結果應給川普敲響警鐘，讓他意識到應該跟我們會面，結束這場危機及政府停擺。他已承認，政府停擺嚴重損害了共和黨的選舉結果。」
舒默與眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)亦已聯名致函川普，要求對方與他們會面。
至於一直尋求解決停擺方案的一些民主黨參議員，也於5日再次舉行會議，討論川普是否願意與他們對話。其中來自威州的鮑德溫(Tammy Baldwin)說，「總統是否參與談判的外在環境發生了一些變化，我們將看看有何改變。」
鮑德溫又說，4日的選舉結果強化民主黨策略，「這場選舉的主題是物價高漲，很明顯的加強我們需要為選民把價格壓低的決心。」
更多世界日報報導
波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功
參院第14次投票又沒過 聯邦政府關門邁35天
川普光環褪？民主黨贏2州長、紐約市長選舉重點一覽
其他人也在看
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 21 小時前
中共恐通報國際刑警組織引渡沈伯洋？ 國台辦用8個字回應
中國重慶公安局上週宣布對立委沈伯洋立案調查後，未來中共是否會進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織引發關注。國台辦今日（11/5）表示，「法網恢恢，疏而不漏」，無論「台獨頑固分子」身在何處，大陸都將對其採取一切必要的懲治措施，終身追責。太報 ・ 23 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 3 週前
遭藍粉專點名攻擊 黃敬平：願退黨換團結
[NOWnews今日新聞]挺藍粉專「政客爽」日前點名國民黨桃園市議員黃敬平，在大罷免期間上綠營政論節目，一起訕笑國民黨桃園市議員凌濤，黃敬平回應，選後應團結，不過風波未平息。黃敬平今（4）在臉書再嗆，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
川普吞4連敗慘輸民主黨！CNN：分裂堪比內戰
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）重返白宮後，4日迎來執政9個月的首場小考，在紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉及加州選區重劃公投4場選舉中，民主黨大獲全勝。美國4...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
王義川2026桃園對決張善政？白營主任爆地方真實狀況：比較常看到綠營這大咖
2026地方大選腳步逼近，各黨派都摩拳擦掌準備角逐，在桃園市長的人選上，民進黨日前傳出立委王義川有望被徵召參戰，相關消息引起外界高度討論。對此，民眾黨社會發展部主任張清俊在廣播節目《POP大國民》透露，自己在地方跑行程的時候沒看到王義川，反倒是很常看到綠營這人在走動。民進黨2026挑戰「光復」桃園，不分區立委王義川在黨內及支持者間呼聲最高，不過王義川本人被媒......風傳媒 ・ 21 小時前
民進黨2026選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗、雲林「這2人」出線機率高
2026地方大選逼近，民進黨內初選提名作業也正如火如荼進行中，民進黨選舉對策委員會今（5）日下午拍板，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序；另外，苗栗縣、雲林縣仍在討論中，但雲林縣長部分，可能由民進黨立委劉建國再戰；苗栗縣部分，也傾向由無黨籍縣議員陳品安出戰。 民進黨選對會今日下午舉行會議，黨發言人吳崢轉述，選對會將向中執會......風傳媒 ・ 15 小時前
停砍軍公教年金審查激戰！綠曝55%國人挺年改 羅智強轟冷血：踐踏退休公務員
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點之一，在國民黨立委翁曉玲預告排審《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案後，民進黨隨即批評這是「大開倒車」；而後，針對年改議題，民眾黨團4日在審查前夕表態支持自今年起停砍所得替代率，年金隨著物價修正。今（5）日，在立法院司法及法制委員會國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張停止所得替代率逐年降低......風傳媒 ・ 21 小時前
李進勇卸任火速恢復黨籍 民進黨團：證明綠營從政者尊重「獨立超然」規定
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導中選會主委李進勇任期到11月3日屆滿，傳出他卸任後4日火速恢復民進黨籍，遭國民黨立委許宇甄批評，綠營安插在中選會的看門...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
綠營誰來戰蔣萬安？ 段宜康曝不只吳怡農、王世堅
即時中心／顏一軒、陳治甬報導2026百里侯點將，針對綠營台北市長選戰布局，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已在10月31日截止前，前往民進黨中央黨部遞交參選意願書；另包含立委吳思瑤、王世堅、民進黨秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君、陸委會副主委兼發言人梁文傑與社民黨台北市議員苗博雅被點名，挑戰欲尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安。對此，前綠委、前新潮流系總召段宜康今（4）日指出，吳怡農與王世堅都是適合的人選之一，中央黨部要去評估、徵詢的人選可能會超過這範圍，請大家拭目以待。段宜康今早出席媒體人馬郁雯宣布參與民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員初選記者會，並於行程中接受媒體聯訪。記者提問，您今天幫小雞站台，母雞（台北市長）的部分，您在民進黨內有屬意的人選嗎？段宜康回應，民進黨的優秀人才非常多，中央黨部應該會斟酌各方的條件，甚至不一定在黨內，說不定跟民進黨理念一致的人選裡面，也可能會有適合的人選。段宜康強調，台北市長的選戰對民進黨來說，從來不是件容易的事情，「我覺得應該要更慎重地去聆聽各方意見、斟酌各種條件，推出更適當的人」。記者追問，王世堅、吳怡農也確定要參選，您怎麼看？段宜康認為，他們也都是適合的人選之一，相信除了他們之外，中央黨部要去評估、徵詢的人選可能會超過這範圍，請大家拭目以待；至於他本人是否擔任選戰操盤手，段則說，他會專心幫馬郁雯打這場選戰。原文出處：快新聞／綠營誰來戰蔣萬安？ 段宜康曝不只吳怡農、王世堅 更多民視新聞報導吳音寧任台肥董事吐53字！吸2.4萬朝聖：有妳真好早有預感？僅任台肥董事 吳音寧2小時前發文曝端倪盤中翻黑走低！台股終場下跌218點 台積電跌5元、收1505元民視影音 ・ 1 天前
從公關政治到紅統夢──盧秀燕按兵不動、鄭麗文高調發聲的危險交叉
身段柔軟是盧秀燕市長給外界的政治形象，遇到會影響聲望的新聞事件就隨即道歉，市政處事上則迴避爭議。熟知台中市政的人就知道，盧秀燕面對議會監督，即使議員嚴厲責罵，都鮮少看到市長會當眾認錯。 善於在媒體面前道歉，和藹可親的媽媽市長，進到議會則是固執嚴厲的盧市長。這都是擅長「公關政治」的盧秀燕，擔任台中市長以來，相當常見的做法。思想坦克Voicettank ・ 4 小時前
「川普眼中釘」當選紐約市長 曼達尼宣戰:川普放馬過來
紐約市長大選，一如選前民調預期，由年僅34歲的民主黨候選人「曼達尼」獲勝，川普儘管選前操作棄保，要共和黨人含淚投票給民主黨脫黨參選的前紐約州長「古莫」，卻還是拚不過這位年紀輕輕的候選人，「曼達尼」也成為首位穆斯林的紐約市長，他在勝選演說上一字一句衝著川普而來，還大喊今晚開始，紐約市要由移民領導。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
鄭麗文上任內部失火？ 藍粉專開戰親鄭民代
親藍粉專，點名國民黨桃園市議員黃敬平，身為民代，在節目上霸凌網紅鍾明軒，也屢次砲打國民黨，痛批不該繼續當議員，而同黨的桃園市議員凌濤按讚貼文，被網友戲稱，現在是「同室操戈」嗎?TVBS新聞網 ・ 1 天前
大法官火力全開！川普關稅陷法律強震
美國最高法院周三 (5 日) 就川普政府對多國課徵高額關稅合法性展開審理，多名保守派與自由派大法官在庭審一開始即對政府論點提出密集追問，使川普核心貿易政策面臨重大法律挑戰。裁決時點尚未明朗，但結果可能牽動行政權限與美國未鉅亨網 ・ 10 小時前
對等關稅有望廢止？美最高法院開庭 兩派法官「大團結」輪番轟川普政府
即時中心／林耿郁報導美國最高法院於當地時間11月5日，就川普大規模對外課徵關稅一案進行聽證；法官們輪番開砲，對川普所主張之行政權限提出嚴厲質疑，認為政府恐已侵犯憲法賦予國會的徵稅權力。不過財政部長貝森特仍樂觀認為，對政府最終勝訴「非常樂觀」。民視 ・ 2 小時前
內幕／蘇巧慧選新北！李四川在等「這時機」
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會5日通過，提名民進黨立委蘇巧慧參選新北市長；民眾黨主席黃國昌則早已開始布局選戰，相較之下，藍營似乎進度落後，最有可能參選的台北市副市長李四川，目前仍忙於市務。藍營...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
高雄、台南初選起跑 賴清德3點提醒：不得損害黨形象 嚴禁相互攻訐
民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，將從11月10日到14日進行初選登記。兼任民進黨主席的總統賴清德今天提醒黨內3點，初選過程不得做出損害黨形象行為、不得透過任何手段影響公平競爭、嚴禁相互攻訐。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前
趙少康罷免投票涉亮票 北檢依選罷法起訴求重刑
前中廣董事長趙少康於今年7月26日罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署今天偵查終結，認定趙少康先後兩次將圈定內容出示他人，依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康，並請法院從重量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
誰代表綠選北市長？王世堅曝「他」機率最高
[NOWnews今日新聞]壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布投入2026台北市長選戰，日前赴民進黨中央遞交參選意願表，積極爭取黨內支持。對此，民進黨立委王世堅今（5）日認為，吳怡農有這麼強的參選意願，加上是...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
普發1萬今起登記！「這縣市」加碼多3千 議會通過了
普發1萬今起登記！「這縣市」加碼多3千 議會通過了EBC東森新聞 ・ 22 小時前