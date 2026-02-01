民主黨城市示威 川普禁國土安全部介入

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市1月31日（當地時間）民眾舉行抗議美國聯邦移民暨海關執法局（ICE）及紀念受害者行動，將普雷帝畫像懸掛在他喪命處。普雷帝和古德日前被ICE槍殺，激起民怨。（路透）

本報綜合外電報導

美國總統川普當地時間一月三十一日表示，他已指示國土安全部「任何情況下」都不得介入民主黨執政城市的抗議活動，除非當地請求聯邦協助或聯邦財產受到威脅。美國聯邦法官則駁回明尼蘇達州提出的申請，拒絕強制美國移民暨海關執法局（ＩＣＥ）暫停在該州的大規模拘留與遣返行動。

近日ＩＣＥ大舉至明尼蘇達各地社區尋找無證移民，過程中拘留數千人，並射殺兩名美國公民，引發輿論批評。

川普新命令似乎要求避免在街頭或執法行動中與抗議者對抗；但川普在社群媒體表示，ＩＣＥ與邊境巡邏隊仍將積極行動，「我們不會允許我們的法院、聯邦大樓或任何受我們保護的設施，受到任何形式、任何方式的損害」。若地方提出請求，聯邦政府將提供協助，還說聯邦將「以非常簡單且有條理的方式處理情況」。

明尼蘇達州政府認為該州主權遭侵犯，向法院申請臨時禁制令。然而聯邦法官梅南德茲裁定：「法院認為在衡量各方損害後，並未明顯傾向核發禁制令。」但這次決定不簽發臨時禁制令，並不等於對州政府整體訴訟案做出最終判決，後續還須在法庭上進一步辯論。她也未就這項高度分歧的移民掃蕩行動是否違法做出判定。

明尼蘇達州最大城市、聯邦掃蕩行動主要目標明尼阿波利斯市長佛雷表示：「我們當然感到失望。」佛雷說：「這項決定並不能改變當地居民的經歷，也就是聯邦行動帶來的恐懼、混亂與傷害，這些本就不應該出現在明尼阿波利斯。」