民主黨多州翻盤嚇壞川普！期中選舉版圖大震盪 共和黨州長、議員選情告急

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隨著 2026 年選戰逼近，美國政壇版圖正經歷劇烈震盪。 圖：翻攝自 X @nexta_tv

[Newtalk新聞] 隨著 2026 年選戰逼近，美國政壇版圖正經歷劇烈震盪。根據《 Inside Elections 》的最新評級指出，目前眾議院共和黨以 217 席微幅領先民主黨的 204 席，距離多數門檻 218 席僅一步之遙，剩下的 14 個搖擺席次將決定最終控制權。加州選情方面，初選數據指出，民主黨預計將贏得所有州級選舉。在加州 52 席眾議員中，共和黨恐僅獲 4 席；值得注意的是，原屬紅區的第 22 選區在重新劃分後，民主黨領先幅度擴大至 10 個百分點，成功翻藍。

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美國總統川普。 圖：達志影像 / 路透社 (資料照)

加州州長決選態勢亦趨明朗，《 CNN 》指出史蒂夫·希爾頓（Steve Hilton）已正式進入決選。對此，現任州長加文·紐森（Gavin Newsom）已正式背書謝伊爾·貝塞拉（Xavier Becerra）；而落敗的湯姆·斯泰爾（Tom Steyer）也呼籲選民轉向支持貝塞拉，他直言：「如果史蒂夫·希爾頓贏得州長職位，將是一場悲劇，加州人必須團結在謝伊爾·貝塞拉身後，確保他不會得逞。」

史蒂夫希爾頓告訴福克斯新聞，他可能會招募斯賓塞普拉特參加全州競選巡迴活動。 圖：翻攝自 X @IAPolls2022

德州參議院選情則爆出冷門。《 Siena Research 》最新民調，民主黨候選人詹姆斯·塔拉里科（James Talarico）以百分之 47 領先右翼大將肯·帕克斯頓（Ken Paxton）的百分之 44 為了鞏固優勢，《 Fox News 》揭露，曾於 2022 年推行「無肉運動」的塔拉里科，近期面臨一連串素食指控，正積極透過大啖德州烤肉的宣傳活動來重塑形象。

同時，《TPSI》進行的民調顯示，柯林斯（Collins）以百分之 43.7 微幅領先對手，選情膠著。搖擺州的不確定性亦令右派擔憂。

另外《Politico》報導揭露，由於謝羅德·布朗（Sherrod Brown）極有可能幫助民主黨奪回俄亥俄州，川普及其競選團隊正為此感到驚慌失措。

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