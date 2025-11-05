民主黨大勝 他揭「紅州翻盤民怨」警訊：川普恐提前跛腳

34歲的卓蘭·曼達尼（中。Zohran Mamdani）在紐約市勝選。46歲的阿比蓋爾·斯潘伯格（右。Abigail Spanberger）成為維吉尼亞州史上首位女州長。53歲的米基·謝里爾（左。Mikie Sherrill）在紐澤西州長選戰 勝出。民主黨3連勝。（合成圖／美聯社、Shutterstock／達志）

在美國總統川普重返白宮執政後，首度舉行的重要州級和地方選舉中，民主黨在維吉尼亞和紐澤西州州長，還有紐約市長選舉中都宣告獲勝。律師葉慶元強調，維州對官政府、卡預算早已怨聲載道，本次正好有仇報仇教訓川普。粉專指出，民主黨內傳統建制派與極左派未來1年將激鬥。

「2026期中選舉前小考，川普及共和黨慘遭完封！」葉慶元今(5日)發文表示：紐約市輸給民主黨…正常！紐澤西州輸給民主黨…合理（本來就是民主黨執政）！維吉尼亞州輸給民主黨…警訊（本來是共和黨執政）！他指出，維吉尼亞州北部緊鄰華盛頓特區，居住大批聯邦政府雇員，對於川普上任以來倒行逆施本來就已經怨聲載道，更何況預算卡關、政府關門，更是正好有仇報仇，用手中的一票教訓川普！

葉慶元提到，明年4月開始美國將進行期中選舉。美國眾議院全部席次將進行改選（眾議員任期兩年）；參議院100席中也有33席將要進行改選；另外有36個州要進行州長及州議會選舉。川普能否扭轉這次小考被完封的局面，再創輝煌，免除提前跛腳的命運呢？「就讓我們繼續看下去！」

10萬追蹤的旅美粉專「東岸跪婦的大城小事」也以警訊為題發文，強調民主黨明年期中選舉很有戲，雖然西岸地區以外的民主黨選民明顯還是選擇傳統中間路線，不過他們期望的是沒有失智的拜登，明年期中選舉的障礙，得是先擊敗自己黨內年輕世代社會主義份子的挑戰。

粉專表示，民主黨目前並沒有能到達總統選舉人的明星，加州州長紐森基本上出不了西岸地區，雖然四年後的美國總統預期應該會是范魯配，但民主黨內的傳統建制派如果在東岸跟中西部地區，能夠脫離黨內極端進步主義跟覺醒文化的綁架，之後還是有成為國會多數的可能性。這也是因為在共和黨進入川普主義時代後，共和黨的傳統建制派失勢，就可能會像麗茲·錢尼（Liz Chaney）或米特·羅姆尼（Mitt Romney那樣跟民主黨傳統派合流。

粉專直呼，不過卓蘭·曼達尼（Zohran Mamdani）在紐約市的勝選，是民主黨內極左社會主義份子的重大勝利里程碑，未來一年民主黨內的傳統建制派跟極左社會主義份子勢必會有一場激烈的競爭。

