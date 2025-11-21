民主黨拍片號召拒遵非法命令 川普怒批叛國可處死

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天在社群媒體以「煽動叛亂」痛批一群民主黨國會議員，稱對方行為「可處死刑」。民主黨人在一支影片裡提醒軍人們不應服從非法命令。

紐約時報指出，川普在一則貼文寫道「煽動叛亂行為，可處死刑！」他還分享另一網友貼文，內容寫著「把他們吊死。喬治．華盛頓也會這麼做！！」

這段讓川普暴怒的影片是6名民主黨國會議員兩天前所上傳，他們全都曾服役於軍方或情報單位。

影片裡其中一人是曾於海軍服役且當過太空人的亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly），他在影片中說「我們的法律很清楚，可以拒絕非法命令」；另一人是

同樣曾當過海軍的賓州聯邦眾議員德魯齊奧（Chris Deluzio），他在影片中說「你必須拒絕非法命令」。

這些民主黨議員的發聲並未針對特定命令或情境，但川普政府官員表示，這些議員實則在鼓動軍方反抗三軍統帥。

在白宮記者會上，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，川普不是想對國會議員處極刑，但她也說「若今天是共和黨議員鼓勵軍人或任何政府成員無視總統與各指揮層級的命令，這整個採訪室早就群情激憤，但現在卻不是這樣，我認為這點很耐人尋味」。

影片是由密西根州聯邦參議員絲拉金（Elissa Slotkin）籌拍，她曾當過派駐伊拉克的前中央情報局（CIA）分析師。

川普今天多則貼文指控絲拉金和其他民主黨議員涉叛國行徑。其中一則貼文寫道「這真的很糟，對我們國家非常危險。他們的言論不容存在。叛徒的叛國行徑！！！把他們關起來？？？總統 DJT」貼文帶有川普招牌式結語，通常代表確由他本人所寫而非幕僚代筆。

川普當前再度因已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）而陷入麻煩。他在國會兩黨壓倒性通過強制公布艾普斯坦檔案的壓力下改變態度，簽署法案讓司法部於30天內公布，目前面臨來自共和黨內一些最忠誠支持者反彈，他的民調也在顯著下滑。

川普今天的貼文很快在華府引發風波。發布影片的6名民主黨議員發表聯合聲明，稱「值得注意的是，總統竟認為我們重申法律是死罪。我們的軍人成員應知道，在履行對憲法的誓言與遵守僅限合法命令的義務時，我們會支持他們。這不只是正確的事，也是我們的責任」。

在被問及川普稱民主黨議員以涉及「死罪」時，共和黨籍參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示「我不同意這樣的說法」。

但他也同時批評製作影片的民主黨人，表示「固然人人都享有受憲法第一修正案（First Amendment,保護言論自由）保障的權利，但他們此舉不明智、帶有挑釁且毫無必要」。（編譯：陳亦偉）1141121