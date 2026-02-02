民主黨拿下德州州參會補選 共和黨：一記警鐘

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）一名民主黨候選人在德州州參議會補選中以兩位數差距勝出，結束共和黨數十年來對該席次的掌控。敗選的共和黨候選人今天表示，這場結果是對中期選舉的「一記警鐘」。

綜合路透社和美聯社報導，這次德州州參議會進行補選，是遞補4屆共和黨籍議員韓考克（Kelly Hancock）辭職空出來的懸缺。而民主黨候選人出線的結果，延續近來該黨在全美各地聯邦和地方層級選舉的連勝氣勢，也為民主黨今年11月期中選舉翻轉國會多數帶來希望。

民主黨籍候選人、工會機械技師兼美國空軍退伍軍人雷梅特（Taylor Rehmet），在德州達拉斯（Dallas）附近塔蘭特郡（Tarrant County）一個保守派選區，以超過14個百分點差距，擊敗共和黨候選人萬姆斯甘斯（Leigh Wambsganss）。

萬姆斯甘斯今天發布聲明，恭喜雷梅特勝選之餘，也稱民主黨勝選是地方與聯邦層級共和黨人的「一記警鐘」。

她說，「民主黨這次士氣大振」，反觀有「太多共和黨人選擇待在家裡」。她也將投票率低落歸咎於週末風暴。

補選席次所在選區，比塔蘭特郡整體更傾向共和黨。2024年總統大選中，川普在這個選區以5個百分點勝出；然而，2020年，民主黨籍的拜登（Joe Biden）以不到2000票險勝。

雷梅特此次勝選僅能任職至明年1月初。共和黨在州參議會仍握有穩固多數。他將在今年11月大選中再度與萬姆斯甘斯一較高下，決定誰能取得完整4年任期。萬姆斯甘斯表示，她有信心屆時能擊敗雷梅特。（編譯：蔡佳敏）1150202