民主黨新星曼達尼當選紐約市長 馬上釋出「全女性」過渡團隊

年僅34歲的民主黨新星曼達尼（Zohran Mamdani），5日當選紐約市長。他還沒上任前，便因為被川普盯上，全球曝光度高，當選後他立刻釋出「全女性」過渡團隊，再次受到關注。

英國《衛報》報導，曼達尼的新政府5日已開始成形，他宣布成立過渡團隊，協助實現他稱的「這世代最有野心的城市政策藍圖」，並誓言在1月1日上任當天就立刻展開工作。

曼達尼5日一早就舉行記者會，對外公開他的「全女性」過渡團隊。（圖／翻攝自X平台 @JosieStratman）

Zohran Mamdani announces Maria Torres-Springer, Lina Khan, Grace Bonilla and Melanie Hartzog as transition co-chairs.



“The poetry of campaigning may have come to a close last night at nine, but the beautiful prose of governing has only just begun.” pic.twitter.com/gDuXY66gUr — Josie Stratman (@JosieStratman) November 5, 2025

曼達尼5日一早就舉行記者會，對外公開他的「全女性」過渡團隊。包括政治顧問李歐波德（Elana Leopold）、前第一副市長托雷斯－斯普林格（Maria Torres-Springer）、前聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗（Lina Khan）、紐ㄝ是聯合勸募會主席波尼亞（Grace Bonilla），以及主管衛生與公共服務的前副市長哈佐格（Melanie Hartzog）。

曼達尼在記者會上表示：「接下來的幾個月，我和團隊將打造一個能夠兌現競選承諾的市政府。我們將建立一個既有能力又富同情心、以誠信為主，且願意像千萬名紐約市民一樣努力工作的行政團隊。」

報導指，麗娜汗入選被視為曼達尼引入大膽改革派進入市府的訊號，因為她在拜登任內，就以強力執行反壟斷政策而聲名大噪，並受到進步派與民粹派的共和黨人讚賞。

曼達尼在上任前的首場電視訪問中，強調準備工作的急迫性：「我們有責任確保在1月1日就能立刻開始為這座城市服務。」他說，「距離那天還有57天，而這57天就是我們開始準備工作的57天。」

即將上任的紐約市政府表示，未來幾天內將開始公布副市長與各局處首長名單。曼達尼指出：「其中一些人會是熟悉的名字，另一些則不會，但他們都將以創新方式解決老問題為共同使命。」

曼達尼最後說：「當我們在1月1日慶祝新政府的就職時，讓我們同時慶祝這座城市的新時代，一個我們都參與其中、共同努力讓它成功的時代。」

