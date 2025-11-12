民主黨議員公布艾普斯坦電郵 暗示川普對性販運知情
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國聯邦眾議院監督委員會民主黨議員今天公布已故美國性犯罪金融家艾普斯坦寫給友人的數封電子郵件，當中暗示美國總統川普知道他的性犯罪行為，且絕對「知道有那些女孩」。
法新社報導，艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾是川普（Donald Trump）友人，他已於2019年在聯邦監獄等待受審時自殺身亡。川普則否認參與或知情艾普斯坦的任何性販運行為。
美國眾院監督暨政府改革委員會（House Committee on Oversight and Government Reform）民主黨議員公布的這批郵件，是艾普斯坦寫給已因性販運被定罪的長期同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），以及作家沃爾夫（Michael Wolff）。這些委員是在今年稍早要求搜查艾普斯坦的遺物後取得這些電郵。
艾普斯坦在信中聲稱川普曾與某位女子共度大量時光，而公布電郵的民主黨議員稱這名女子是艾普斯坦的性販運被害人之一。
另據美國有線電視新聞網（CNN）見過其中1封艾普斯坦寫給沃爾夫的電郵，內容顯然有關川普聲稱他曾要求艾普斯坦退出他的海湖俱樂部（Mar-a-Lago Club）會員。
據法新社報導，艾普斯坦在這封2019年1月31日寄出的信中寫道：「川普說他要求我退出，（但我）從來不是會員…他當然知道那些女孩的事，因為他叫格希萊恩（麥克斯威爾名）停止。」
而在艾普斯坦2011年4月寫給麥克斯威爾的1則訊息中，他表示：「我希望妳明白，還沒吠過的那隻狗（意味尚未露出線索）是川普。」他還說某位受害者「曾在我家和他（川普）共度數小時，但他一次都沒被提到過。」麥克斯威爾則回覆說：「我一直在想這件事…。」
公布郵件的民主黨議員表示，這些信「令人對川普以及有關他對艾普斯坦駭人罪行的知情程度，產生嚴重質疑」。
川普至今未遭指控犯下與艾普斯坦或麥克斯威爾有關的任何刑事罪行。川普政府的司法部也早在4個月前實際上結束對艾普斯坦共謀者的調查，宣布並無新事證。（編譯：張正芊）1141113
其他人也在看
芬蘭防長：中國大規模資助俄羅斯戰爭行動 加劇歐洲安全威脅
（中央社赫爾辛基12日綜合外電報導）芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）今天表示，中國「大規模」資助俄羅斯的戰爭行動，不僅加劇歐洲安全威脅，也對北約構成挑戰。中央社 ・ 1 小時前
德語媒體：歐洲減排 中國賺錢？
《柏林日報》評論稱，為了實現減排目標，德國正在付出去工業化和生活成本飆升的代價，而中國卻利用綠色轉型賺得盆滿缽滿。《商報》評論認為，芯片危機雖然暫告一段落，但對華依賴的問題還遠遠沒有得到解決。德國之聲 ・ 5 小時前
不幫台獨沈伯洋揹鍋 韓國瑜嗆賴清德廢台獨黨綱
(記者蕭文彥台北報導)立法院長韓國瑜今親上火線，直言賴清德消費沈伯洋，「桌子有4隻腳，維護台灣安全也有四隻腳，但賴清德總統兼民進黨主席，打斷三隻腳」。韓國瑜直言賴清德應立即廢除民進黨台獨黨綱，並撤回大...自立晚報 ・ 1 小時前
快訊／大樂透11/11中獎號碼出爐 如何兌獎一次看
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
危險的核訛詐：俄羅斯襲擊烏克蘭核電站的變電站
俄羅斯正采用一種危險的新戰術：向烏克蘭核電站的變電站發射導彈。這種戰術為何如此危險，又該如何應對？德國之聲 ・ 5 小時前
「中嗆斬首」川普避談不挺高市？ 小泉硬護主掀國會戰火
「中嗆斬首」川普避談不挺高市？ 小泉硬護主掀國會戰火EBC東森新聞 ・ 4 小時前
富豪機上大暴走！妻兒面前恐嚇空姐「侵犯再殺」下場曝
富豪機上大暴走！妻兒面前恐嚇空姐「侵犯再殺」下場曝EBC東森新聞 ・ 5 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 6 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 11 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 16 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前