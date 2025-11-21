民主黨議員呼籲軍隊「抗命」 特朗普稱煽動叛亂可處死

（德國之聲中文網）這則90秒的視頻於周二由參議員斯洛特金（Elissa Slotkin）在X平台發布。斯洛特金等共六位議員在視頻中呼籲美國軍人捍衛法律和憲法。

這幾位議員譴責對美國人民動用軍隊的做法，同時表示美國軍人目前正面臨巨大的壓力。

盡管幾位議員沒有明確提及所指的具體情境，但視頻的發布正值特朗普政府下令向多座美國城市派遣國家警衛隊，盡管部分命令被收回，還有一些正受到法庭的審核。

美國軍人可違令嗎？

美國軍人、特別是指揮官，有特別的義務拒絕執行非法命令。但是，指揮官可以向軍方律師咨詢，以確定命令非法，執行命令的普通軍人則沒有這樣的協助。

單單服從命令並不能免除軍人的責任，正如納粹高級軍官曾試圖為自己在希特勒之下的行為辯護——這也被稱為“紐倫堡辯護”，但並不被接受。

不過，美國軍事法律也規定，如果一項命令是合法的，那麼軍人未予服從將受到處罰。

特朗普的回應

周四，特朗普在社媒轉發了有關該視頻的一篇文章，並評論說：“真糟糕，對我們的國家很危險”。

他隨後發帖寫道：“叛國者的煽動行動！把他們關起來？？？”在另一則帖文裡，他寫道：“煽動叛亂行為，可受到死刑懲罰。”

特朗普還轉發了十多條批評這些民主黨議員的帖子，其中有一條寫道：“喬治·華盛頓會把它們絞死！！”

周四，白宮簡報會上問及特朗普的貼文，新聞官裡維特（Karoline Leavitt）表示，任何煽動“違反指揮鏈、不服從合法命令”的行為，“對國會現任議員來說是非常危險的，他們應承擔責任，這是總統想要看到的”。

民主黨也迅速作出反應。參議院民主黨發言人舒默（Chuck Schumer）警告說，總統“正在一個浸透了政治汽油的國家點燃一根火柴”。

（據美聯社等）

