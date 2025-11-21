民主黨議員喊話軍人「可抗命」 川普暴怒嗆「絞死議員」

正當美國移民執法單位ICE，在各地大動作拘捕非法移民之際。美國六名民主黨議員公開向軍方喊話，如果上級有非法命令，可以抗命。美國總統川普痛批這些議員「煽動叛亂」，還說可以將他們處以絞刑。總統威脅要將國會議員處死，發言又引發爭議。

民主黨議員呼籲軍人「拒絕非法命令」，氣得川普發文威脅要「判死刑」。（圖／達志影像美聯社）

在美國華盛頓，監視器畫面捕捉到疑似ICE特工的男子在商場停車場押走一名身穿藍色帽T的男子。另有畫面顯示，洗衣店內的民眾一見到移民局官員就嚇得將衣服留在烘衣機裡迅速逃離。這些突襲逮捕行動是「夏洛特之網行動」的一部分，目前在北卡已逮捕超過250人，使當地居民生活在恐懼中。

民眾對此強烈反應，數以千計的示威者走上街頭，手持標語高喊「ICE滾出羅里」等口號表達抗議。北卡教師Jamie Roldan表示，學生們帶著恐懼來到學校，擔心放學回家時父母可能已被帶走。就在此時，六位具有軍事或國安背景的民主黨議員拍攝影片向現役軍人喊話。這些議員在影片中自我介紹為前美國海軍上尉、前中央情報局官員等身分，強調軍人可以拒絕執行非法命令。

影片公開後，川普總統在社交媒體上發文，憤怒批評這些議員是「叛徒」，並表示這類煽動行為可處以死刑。這番言論立即引起軒然大波，一國總統竟威脅要將國會議員處死。對於記者詢問川普是否想處決國會議員，白宮新聞秘書李維特否認，表示總統並非要處死這些議員。然而，白宮仍強調，鼓勵軍人違抗總統命令會引發指揮混亂，是極其危險的行為。

