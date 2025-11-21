民主黨議員籲軍人拒從非法命令 川普怒批煽動叛亂「可處死刑」

美國總統川普批六位民主黨人「煽動叛亂」可處死刑。美聯社資料照片



六位曾在軍方或情報界任職的美國民主黨議員日前發布影片，呼籲軍人捍衛憲法，拒絕聽從「非法命令」。美國總統川普對此反應激烈，週四（11/20）發文指控這群議員「煽動叛亂」，「可處以死刑」。

《華爾街日報》、路透社報導，川普在社群平台Truth Social轉發關於這段影片的新聞報導，並連發貼文痛批。他寫道：「這件事非常惡劣，對國家非常危險。不能容許這種言論。這是叛國者的煽動叛亂！！！把他們關起來？？？」

隨後川普又發一則簡短貼文，寫著：「煽動叛亂，可處以死刑！」

川普也回應相關報導，表示這些國會議員應該被捕並受審，「必須立下範例」。他還轉發多名網友留言，內容稱這些國會議員應該被控煽動叛亂，並以絞刑處死。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）為川普的言論辯護，稱民主黨議員的影片傳達「非常非常危險的訊息，或許應受法律懲處」。他並稱，這段影片「暗示總統下達非法命令，但他沒有」。

路透社指出，美國一般法律並無「煽動叛亂」罪，但「陰謀煽動叛亂罪」（seditious conspiracy）最高可判刑20年。在軍法體系中，《軍事司法統一法典》（UCMJ）確有「煽動叛亂」條款，最高可處死刑。

六位民主黨人說了什麼？

這六位民主黨人包括兩位聯邦參議員絲拉金（Elissa Slotkin）、凱利（Mark Kelly），以及四位眾議員古德蘭德（Maggie Goodlander）、德盧齊奧（Chris Deluzio）、胡拉漢（Chrissy Houlahan）、柯羅（Jason Crow）。

在週二發布的一段90秒影片中，他們直接對美軍與情報人員喊話，稱川普政府正讓這些機構與美國人民對立，並威脅美國憲法的根本價值。

他們說：「我們知道你們現在承受巨大壓力與重擔。」「你們和我們一樣，都曾宣誓要保護並捍衛這部憲法。而現在，對憲法的威脅不僅來自海外，也來自國內。」

他們表示：「法律非常清楚：你可以拒絕非法命令，你可以拒絕非法命令，你必須拒絕非法命令。沒有人必須執行違反法律或憲法的命令。」

影片並未指出任何具體事件，也未舉例哪些命令可能構成非法。不過部分民主黨人嚴厲批評川普政府對中南美洲疑似運毒船隻發動的軍事打擊，指責缺乏透明度並質疑其合法性；也有人擔心川普可能直接攻擊委內瑞拉。民主黨人也質疑川普派遣國民兵協助城市移民取締的合法性。

民主黨控川普煽動暴力 司法部副部長：議員該負責

川普發文後，絲拉金在X平台表示，她與同僚將繼續捍衛憲法，「任何威脅、恐嚇或煽動暴力，都無法阻止我們履行這項神聖責任。」

民主黨參眾兩院領袖發表聯合聲明，譴責川普的言論可能引發暴力，要求他刪除貼文，並表示已聯繫國會警察以確保相關民主黨議員的安全。

柯羅週三曾接受「福斯新聞」專訪，為這段影片辯護。他表示支持軍隊，而「川普將他們置於非常為難的處境，而且已暗示未來數月甚至數年內，會將他們置於更為難的境地」。

美國司法部副部長蘭奇（Todd Blanche）本週稍早也向福斯新聞表示，川普的行為並未違法。他斥責這段影片只是政治宣傳，「我認為他們必須為此負責」，並稱司法部將「非常仔細地檢視」民主黨人的行為。

共和黨人則大多不願評論。路透社報導，南卡羅來納州共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，他「討厭」民主黨議員的影片，但也認為川普的反應「太過火」。

葛蘭姆說：「這是我見過國會議員做過最不負責任的事，但我同意川普的說法嗎？我不同意。」

民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）則稱川普的貼文是赤裸裸的威脅。他隨後在參院表示：「當川普使用『處決』與『叛國』等用詞，他的某些支持者真的可能聽進去。他正點燃一根浸滿汽油的火柴。」

