民主黨議員籲軍人拒從非法命令 川普怒批煽動叛亂「可處死刑」
六位曾在軍方或情報界任職的美國民主黨議員日前發布影片，呼籲軍人捍衛憲法，拒絕聽從「非法命令」。美國總統川普對此反應激烈，週四（11/20）發文指控這群議員「煽動叛亂」，「可處以死刑」。
《華爾街日報》、路透社報導，川普在社群平台Truth Social轉發關於這段影片的新聞報導，並連發貼文痛批。他寫道：「這件事非常惡劣，對國家非常危險。不能容許這種言論。這是叛國者的煽動叛亂！！！把他們關起來？？？」
隨後川普又發一則簡短貼文，寫著：「煽動叛亂，可處以死刑！」
川普也回應相關報導，表示這些國會議員應該被捕並受審，「必須立下範例」。他還轉發多名網友留言，內容稱這些國會議員應該被控煽動叛亂，並以絞刑處死。
白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）為川普的言論辯護，稱民主黨議員的影片傳達「非常非常危險的訊息，或許應受法律懲處」。他並稱，這段影片「暗示總統下達非法命令，但他沒有」。
路透社指出，美國一般法律並無「煽動叛亂」罪，但「陰謀煽動叛亂罪」（seditious conspiracy）最高可判刑20年。在軍法體系中，《軍事司法統一法典》（UCMJ）確有「煽動叛亂」條款，最高可處死刑。
六位民主黨人說了什麼？
這六位民主黨人包括兩位聯邦參議員絲拉金（Elissa Slotkin）、凱利（Mark Kelly），以及四位眾議員古德蘭德（Maggie Goodlander）、德盧齊奧（Chris Deluzio）、胡拉漢（Chrissy Houlahan）、柯羅（Jason Crow）。
在週二發布的一段90秒影片中，他們直接對美軍與情報人員喊話，稱川普政府正讓這些機構與美國人民對立，並威脅美國憲法的根本價值。
他們說：「我們知道你們現在承受巨大壓力與重擔。」「你們和我們一樣，都曾宣誓要保護並捍衛這部憲法。而現在，對憲法的威脅不僅來自海外，也來自國內。」
他們表示：「法律非常清楚：你可以拒絕非法命令，你可以拒絕非法命令，你必須拒絕非法命令。沒有人必須執行違反法律或憲法的命令。」
影片並未指出任何具體事件，也未舉例哪些命令可能構成非法。不過部分民主黨人嚴厲批評川普政府對中南美洲疑似運毒船隻發動的軍事打擊，指責缺乏透明度並質疑其合法性；也有人擔心川普可能直接攻擊委內瑞拉。民主黨人也質疑川普派遣國民兵協助城市移民取締的合法性。
民主黨控川普煽動暴力 司法部副部長：議員該負責
川普發文後，絲拉金在X平台表示，她與同僚將繼續捍衛憲法，「任何威脅、恐嚇或煽動暴力，都無法阻止我們履行這項神聖責任。」
民主黨參眾兩院領袖發表聯合聲明，譴責川普的言論可能引發暴力，要求他刪除貼文，並表示已聯繫國會警察以確保相關民主黨議員的安全。
柯羅週三曾接受「福斯新聞」專訪，為這段影片辯護。他表示支持軍隊，而「川普將他們置於非常為難的處境，而且已暗示未來數月甚至數年內，會將他們置於更為難的境地」。
美國司法部副部長蘭奇（Todd Blanche）本週稍早也向福斯新聞表示，川普的行為並未違法。他斥責這段影片只是政治宣傳，「我認為他們必須為此負責」，並稱司法部將「非常仔細地檢視」民主黨人的行為。
共和黨人則大多不願評論。路透社報導，南卡羅來納州共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，他「討厭」民主黨議員的影片，但也認為川普的反應「太過火」。
葛蘭姆說：「這是我見過國會議員做過最不負責任的事，但我同意川普的說法嗎？我不同意。」
民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）則稱川普的貼文是赤裸裸的威脅。他隨後在參院表示：「當川普使用『處決』與『叛國』等用詞，他的某些支持者真的可能聽進去。他正點燃一根浸滿汽油的火柴。」
更多太報報導
中方還沒恢復進口又禁日本水產 業者分散風險影響有限
川普版俄烏和平計畫要求「割地裁軍」 澤倫斯基謹慎回應：將與美共商細節
川普罵女記者「小豬」 白宮發言人：他向來坦率
其他人也在看
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》戶外打擊練習沒人想跟大谷同組 Smith爆料：大家都不想丟臉
洛杉磯道奇隊捕手Will Smith近日登上美國節目《The Rich Eisen Show》，大方分享大谷翔平在季後賽期間「解禁」戶外打擊練習時的震撼場面。他透露，大谷的打擊太過誇張，隊友們都「讓他自己打最後一組」，因為沒有人想與他同組，避免在飛行距離上一比就見笑。TSNA ・ 1 小時前
名模二億斷豪門／遭爆與苗華斌婚變 孫正華發聲明：這裡是自由台灣
本刊19日報導〈名模二億斷豪門／孫正華創業不見千億資產夫家金援 傳已離婚神通少東苗華斌〉，新聞曝光後，孫正華當天向其他媒體回應，「沒事沒事，放心，我等下會有正式聲明。」昨（20）日晚間她發出聲明，「這裡是自由台灣，『女性工作=離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 23 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 23 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 2 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗
不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王俐人吃自助吧打包遭制止「怒留一星開嗆」！老闆以和為貴道歉了
藝人王俐人19日到台北大安區「樂活養生健康鍋」用餐，因欲將自助吧的一顆蛋外帶遭制止，覺得店員態度不佳，事後在Google留下1星評論，質疑店家把客人當成小偷。消息曝光後，網友多數力挺店家，討論熱烈。中天新聞網 ・ 14 小時前