民主黨議員籲軍人拒從非法命令 美國防部威脅召回軍中以軍法處置

美國民主黨籍參議員凱利是退役海軍上校。美國國防部揚言將他召回進行軍法審判。路透社資料照片



美國6位曾在軍方或情報界任職的民主黨議員日前發布影片，呼籲軍人捍衛憲法，拒絕聽從「非法命令」。美國國防部週一（11/24）威脅要召回其中一位參議員返回軍中服役，並將以軍法起訴處置。

美國五角大廈週一發布聲明表示，收到通報稱退役海軍上校、現任民主黨籍參議員凱利（Mark Kelly）有「嚴重不當言行」。聲明中表示，正在加以審視該通報，並考慮召回凱利回軍中接受軍法調查或行政調查。

五角大廈表示，所有退役軍人都可能被召回服役。聲明中說：「所有軍人都應謹記，在《統一軍法典》（UCMJ）規定下，他們有服從合法命令的法律義務，而命令被推定為合法。軍人的個人理念並不能證明或豁免其得以不服從合法命令。」

凱利和其他5位曾在CIA和軍中服役的民主黨參議員18日發布一段90秒影片，直接對美軍與情報人員喊話，稱川普政府正威脅美國憲法的根本價值，並鼓勵軍人可拒絕執行違憲違法命令。

影片並未指出任何具體事件，也未舉例哪些命令可能構成非法。不過部分民主黨人嚴厲批評川普政府對中南美洲疑似運毒船隻發動的軍事打擊，指責缺乏透明度並質疑其合法性；也有人擔心川普可能直接攻擊委內瑞拉。民主黨人也質疑川普派遣國民兵協助城市移民取締的合法性。

川普在第一時間回應表示，這6位參議員應該被捕且受審。川普還轉發多名網友留言，內容稱這些國會議員應該被控煽動叛亂，並以絞刑處死。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週一在X平台轉發五角大廈的最新聲明，並指控凱利和其他議員犯下叛亂罪。他在文中寫著：「『叛亂6人黨』製作的影片卑鄙無恥、魯莽且虛假。鼓勵我們的軍人無視指揮官的命令，會從各層面破壞『良好秩序與紀律』。」

赫格塞斯指，「叛亂6人黨」內有5人不受國防部管轄，「因1人為前CIA官員、4人為前軍人（former military）而非退役（retired），所以他們不受UCMJ管轄，然而凱利（他是退役海軍將領）仍須受UCMJ管轄，而他對此很清楚」。

凱利透過聲明回應表示，他曾在美國1991年對伊拉克發動的波灣戰爭中，執行過39場戰鬥任務，還曾為NASA完成4次太空飛行任務。他說：「我為這個國家奉獻夠多了，不會被那些只想著自己的權勢而不顧憲法的人霸凌且不敢出聲。」

前空軍律師范蘭丁漢（Rachel VanLandingham）表示，她過往從沒看過有現任國會議員被強制召回軍中服役，而她認為軍方沒有足夠的法律理由要求召回凱利並進行審判。范蘭丁漢說：「他（凱利）有足夠的法律基礎說『絕對不要。我絕對不會配合（召回）。』」

范蘭丁漢認為，赫格塞斯的言論也不利於五角大廈起訴凱利，因為此言論構成明顯的「不當指揮影響」（undue command influence），可做為證據證明凱利將無法獲得公平審判。此外，審查凱利的言論也違反了美國憲法保障的言論自由。

不過維拉諾瓦大學（Villanova University）法學院教授費索（Brenner Fissell）指出，凱利仍可能面臨法律風險。因為他和其他參議員發表影片的內容不符合國會言論免責權。

曾在關塔那摩灣軍事法庭擔任辯護律師的費索說：「如果他們（國防部）是認真的，且真的計畫以兵變、叛亂罪起訴他（凱利）。如果他們這是嚴重的罪行，肯定會試圖在審前收押。」

