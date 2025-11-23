民主黨議員鼓動軍方抗命 川普不滿嗆「煽動叛亂的人應馬上入獄」

川普揚言煽動叛亂的人應馬上入獄。（圖／達志／美聯社）

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，美國總統川普（Donald Trump）近日公開指責多位民主黨籍國會議員，稱他們鼓動軍方成員拒絕非法命令的行為是「最高等級的煽動叛亂」，並表示這些人「現在就應該被關進監獄」。

事件起因於一段由多位曾在軍方與情報體系服役、現任國會議員的民主黨人共同拍攝的影片，影片標題為「不要放棄這艘船」（Don't Give Up the Ship），本週在社群平台X上被廣泛轉傳。影片中，這些議員呼籲軍人和情報人員應拒絕違法命令，強調「我們的法律非常清楚，你可以拒絕非法命令，而且你必須這麼做」。

川普於週六透過自己的社群平台Truth Social發文稱：「這些叛國者不應該在假新聞頻道上四處遊走解釋自己的言論，而是應該馬上入獄。他們的言行構成重大罪行，毫無爭議，就是煽動叛亂。」

發表這些言論之後，其中一名影片主角、來自密西根州的民主黨籍聯邦參議員艾莉莎斯洛特金（Elissa Slotkin），遭遇炸彈威脅。警方表示，針對她住宅的威脅發生於影片與川普評論發表後不久，所幸當時她人並不在家。

川普先前針對該影片曾怒斥這是「可被判處死刑的煽動行為」，並轉發一則帳號貼文，內容寫道「把他們吊死，喬治華盛頓會這麼做」。白宮隨後試圖澄清川普的說法，表示他並無意對民主黨議員施以死刑。

川普進一步聲稱，「許多偉大的法律學者」支持他的立場，認為這些民主黨人「犯下了嚴重罪行」，因為他們在他擔任總統期間，鼓動軍方違抗總統命令。

除了斯洛特金之外，參與該影片的還包括亞利桑那州參議員馬克凱利（Mark Kelly）、賓州眾議員克里斯迪魯齊奧（Chris Deluzio）與克莉希霍拉漢（Chrissy Houlahan）、新罕布夏州眾議員瑪姬古德蘭德（Maggie Goodlander）與科羅拉多州的傑森克勞（Jason Crow）等人。

影片內容指出：「本屆政府正在將我們的軍人與情報專業人員置於對抗美國人民的位置。我們都曾宣誓捍衛憲法，而目前對憲法的威脅不僅來自海外，更來自國內。這時你們有責任拒絕非法命令。」

斯洛特金在受訪時表示，警方已在其住家外部署人員。「總統公開說我們該被處以絞刑，這樣的話語會讓地面上的人效仿，甚至說出更激烈的話。」

儘管面臨威脅，這些民主黨議員堅稱不會退讓。他們於週四發表聯合聲明指出：「最令人震驚的是，總統竟認為我們重申法律原則就該被判死刑。我們支持所有服從憲法的軍人，這不只是正確之舉，更是我們的責任。」

聲明最後強調：「恐懼是會傳染的，但勇氣也是。我們會持續發聲，不被嚇倒。」

