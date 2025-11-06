民主黨谷底翻身！關鍵選舉橫掃3州重挫川普 外媒解析「這議題」在選民之間發酵

週二（4日）在美國舉行的多場關鍵選舉中，民主黨取得了壓倒性勝利，一掃去年總統大選失利後的陰霾。 圖：翻攝自 @lazydjay X 帳號

[Newtalk新聞] 週二（4日）在美國舉行的多場關鍵選舉中，民主黨取得了壓倒性勝利，一掃去年總統大選失利後陰霾，此次勝利橫跨紐約市長、維吉尼亞州與新澤西州州長等多個重要職位，顯示該黨在關鍵選民群中重獲動能。據外媒報導，這場勝利不僅鼓舞了長期陷入政治低潮的民主黨，更引發共和黨內部對前總統川普影響力及其選舉策略的深切檢討。

《有線電視新聞網》（CNN）報導指出，民主黨的勝選者橫跨了黨內意識形態光譜，從當選紐約市長的民主社會主義者卓蘭．曼達尼（Zohran Mamdani），到分別當選維吉尼亞州與新澤西州州長、擁有強大國安背景的中間派阿比蓋爾．斯潘伯格（Abigail Spanberger）與米奇．雪瑞爾（Mikie Sherrill），皆成功當選。他們的勝利可能使民主黨在明年競爭激烈的選戰中，圍繞「降低生活成本」此一共同核心訊息凝聚支持力量。

《BBC》分析同樣強調，「經濟與可負擔性」是選民最關注的議題，並成為民主黨候選人的致勝關鍵，共和黨眾議員瑪喬麗．泰勒．葛林（Marjorie Taylor Greene）甚至直言，若生活成本問題未解，共和黨將難以保住眾議院。

共和黨眾議員瑪喬麗．泰勒．葛林（Marjorie Taylor Greene）直言，若生活成本問題未解，共和黨將難以保住眾議院。 圖：達志影像／美聯社

選舉結果顯示，川普在去年大選中，從關鍵群體取得的支持已大幅消退，《CNN》引述共和黨民調專家惠特．艾瑞斯（Whit Ayres）看法指出，在維吉尼亞與紐澤西這兩個「川普三度落敗」的州，共和黨州長候選人將自己與川普綁在一起，自一開始就是失敗策略；《BBC》進一步指出，拉丁裔選票出現明顯轉向，例如紐澤西的帕塞伊克郡（Passaic County），民主黨候選人較 2024 年川普的得票表現有顯著提升，專研拉丁裔選票的共和黨顧問麥克．馬德里德（Mike Madrid）表示，經濟是拉丁裔選民最關心的議題。

儘管取得勝利，民主黨內部的意識形態分歧依然存在，《CNN》報導，曼達尼的勝利壯大了民主黨內左派勢力，其主張向富人與大企業徵稅，以支應社會福利。然而，在紐澤西與維吉尼亞獲勝的卻是個中間派候選人。民主黨民調專家瑪姬．奧梅羅（Margie Omero）認為，民主黨不需要妥協，能在不同地區推出不同意識形態的候選人。

《BBC》引述政治傳播專家安德魯．科內舒斯基（Andrew Koneschusky）的說法，指出民主黨應根據各地選民特性提名相符的候選人，而非採取「一體適用」的策略。

《CNN》報導，面對敗選，西維吉尼亞州共和黨籍參議員吉姆．賈斯提斯（Jim Justice）呼籲黨內應正視結果，共和黨民調專家惠特也指出，共和黨可能須重新思考重劃選區的策略，以避免削弱現任共和黨眾議員的優勢。

《CNN》指出，川普本人淡化選舉結果，並歸咎於聯邦政府關門。 圖：翻攝自 X @rainbow7852

然而，川普陣營則試圖推卸責任，《CNN》指出，川普本人淡化選舉結果，並歸咎於聯邦政府關門。其顧問亞歷克斯．布魯瑟維茨將維吉尼亞敗選歸咎於州長候選人未能激發 MAGA（讓美國再次偉大）運動熱情，並主張候選人必須徹底擁抱 MAGA。

