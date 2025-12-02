《民主，練習中》紀錄片走進校園 十年民主故事引發共鳴

為了深化師生對民主、人權與公民參與的理解，人權教育資源中心與高雄市立海青工商國訓高中專班將於十二月四日下午舉辦《民主，練習中》紀錄片放映活動，該活動有來自台灣各地的教師們共同參與，海青工商與人權中心邀請導演共同舉行電影放映會開場，並於放映後進行深度探討，與在場所有老師交流民主教育的價值與社會參與的重要性。(見圖)

主辦單位今(二)日說明，《民主，練習中》是二○二五臺灣國際人權電影節的入選作品，由新銳導演楊正欣執導，該影片橫跨十年，從二○一四年「太陽花學運」到「青鳥行動」，見證青年返鄉參政的珍貴歷程。三位年輕人因理想與機緣走上政治之路，面對地方政治的現實挑戰，展現了民主世代的掙扎與成長。

這部紀錄片不僅是課本以外的真實政治記事，更希望引發觀眾對台灣民主的討論與思考。許多老師觀後提到深受感動，彷彿跟著電影中的主角們一起經歷了一趟對政治理念與現實的拉扯，因為片中呈現的掙扎、選擇與夢想，正是新世代共同要面對的歷程。

海青工商校長黃珮玉表示，教育的使命不僅是培養專業技能，更要培養學生的公民意識與社會責任；透過這部紀錄片，師生能更深刻理解民主的價值，並思考如何在日常生活中實踐。民主不是抽象的概念，而是需要一代代人持續努力的生活方式。

人權中心執行祕書楊素芳指出，人權與民主密不可分，青年世代的參與是社會持續進步的動力。這部片讓人看見台灣民主的韌性與挑戰，也提醒大家，守護人權需要每一個人的投入；她呼籲師生能將觀影的感動轉化為行動，從校園到社會，持續推動人權教育。

導演楊正欣分享創作心路，說這部片是十年來的見證與記錄，他希望觀眾能感受到片中人物的掙扎與勇氣；他強調，民主是一種「練習」，需要不斷嘗試、修正與堅持，才能在現實中落地。

這次放映不僅是一場電影欣賞，更是一場民主教育的延伸。透過電影鏡頭了解第一線政治工作者的日常，期望能激發更多對公共議題的關注，並鼓勵青年勇於參與社會，為台灣的民主發展持續努力。

海青工商也希望藉由這樣的活動，讓校園成為民主教育的基地，透過教師融入學校課程中分享，培養學生具備批判思考、社會關懷與行動力，成為未來能夠承擔社會責任的新世代公民。