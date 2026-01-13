民主vs石油！和平獎得主馬查多訪美在即會晤川普 先找教宗求1事

國際中心／程正邦報導

隨著委內瑞拉獨裁者馬杜洛（Nicolás Maduro）落網，南美洲的權力真空正引發一場激烈的國際外交角力。2025 年諾貝爾和平獎得主、委國反對派靈魂人物馬查多（María Corina Machado），預計將於 1 月 15 日正式踏入白宮與美國總統川普會晤。這場備受矚目的會面，不僅是兩位強勢領導人的首度正面交鋒，更是馬查多在結束梵蒂岡密訪後的關鍵一步。

川普認為遭馬杜洛迫害的委內瑞拉反對派領袖馬查多的支持度不夠，要當領導人很困難。（翻攝自臉書María Corina Machado）

梵蒂岡密談：求助教宗介入民主轉型

在轉往華府之前，馬查多於 12 日先行造訪梵蒂岡，與教宗良十四世（Pope Leo XIV）進行了深度交談。她向教廷表達了對當前過渡政府進度的憂慮，指出雖然已有部分囚犯獲釋，但實際上仍有超過千名政治犯被囚禁，釋放比例低於 2%。馬查多敦促教宗發揮道德影響力，介入仲介委國的政權移交，並強調去年大選的真正勝選者應是在野黨的岡薩雷斯（Edmundo González Urrutia），而非目前的過渡體制。

馬查多要將諾貝爾和平獎獻給川普，15日將到白宮會晤川普。(圖/翻攝維基百科)

川普的務實主義：從質疑到「榮幸會面」

川普對馬查多的態度在過去幾週內經歷了微妙的轉變。起初，川普採取極度的務實主義，為了穩定委內瑞拉的石油產出，他選擇承認由原副總統羅德里格斯領導的過渡政府，並曾對馬查多的領導力表示保留，認為她不足以勝任元首之職。然而，隨著馬查多拋出「願意將和平獎榮譽獻給川普」的震撼發言，這項舉動似乎精準擊中了川普對諾貝爾獎的高度關注。川普隨即改口表示，與這位和平獎得主見面是「一種榮譽」，兩人的關係因此出現轉機。

馬查多訪美前，先赴梵蒂岡尋求教宗的支持。（圖/翻攝自梵蒂岡新聞）

15 日白宮會談：民主光環與石油利益的拉鋸

15 日的會談被視為馬查多能否「反客為主」的最後機會。她面臨的挑戰十分巨大：必須說服川普將「恢復民主程序」的順位，提升到「保障石油供應」之上。對川普而言，目前與過渡政府維持良好關係已能換取石油利益，拉攏馬查多則更多是為了修補美軍介入委國後所受到的「干涉主權」批評，藉此提升美國在拉美行動的道德正當性。

決定性的南美版圖

這場「各懷心思」的會晤，將決定委內瑞拉未來十年的命運。馬查多是否能證明自己擁有足夠的民意基礎來主導國家？川普又是否會為了諾貝爾獎的「政治形象」而轉向支持更激進的民主改革？全球外交圈正屏息以待。

