民代也觸法！宜蘭爆「停班課假圖卡」之亂 警方要查了

宜蘭縣府昨晚9時宣布12日停止上班上課，但是7時許網路上就流傳假圖卡，警方已展開偵辦。翻攝宜蘭縣政府臉書



受到鳳凰颱風與東北季風雙重影響，宜蘭昨（11/11）降下超大豪雨，造成多處淹水停電，縣府於晚間9時宣布停止上班上課，但在官方發布前2小時，網路就出現停班停課的假圖卡，訊息混亂；對此警方已展開偵辦，代理縣長林茂盛表示，以縣府公告為準，對此類行為絕不寬貸。

宜蘭縣政府昨晚9時許在臉書公告，溪南地區因超大豪雨導致災情發生，基於宜蘭縣為共同生活圈，為利救災及災後復原作業，決定全縣停止上班、停止上課。

然而，晚間7時許網路上就流傳一張假冒縣府的「停班停課圖卡」，8時許，縣議會議長張勝德在社群平台發布「蘇澳、冬山、五結、羅東停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課」，部分民代也跟進製作圖卡，造成放假資訊混亂，宜蘭鄉親一頭霧水。

今天上午林茂盛主持災害應變中心會議時指出，昨天傍晚起蘇澳時雨量破100毫米，造成嚴重淹水，晚間召開應變會議，考量溪南、溪北往來密切頻繁，整個宜蘭是共同生活圈，決定整個縣市停班課。

林茂盛說，開會過程中人事處就已接獲假圖卡資訊，因此他立即請警察局偵辦，調查散佈來源、依法處理，強調這種行為縣府不會容許。宜蘭縣警局刑大表示，圖卡製作者可能違反《社會秩序維護法》，呼籲民眾不要轉傳未經查證的消息，以免違法。

至於議長張勝德搶先發布停班課訊息，林茂盛說，張勝德公布的資訊確實是會議中曾討論的版本之一，但最終也是在縣府公布的停班停課範圍內，他予以尊重。

張勝德則表示，議會在開議期間，縣府會在第一時間通知是否停班課，他得知是部分鄉鎮停班課，縣府後續考量多處地區淹水，最終決定全縣停班課，對造成資訊混亂感到非常抱歉。

宜蘭縣政府昨晚9時許發布全縣停班課，也呼籲民眾不要轉傳網路上流傳的假圖卡。翻攝臉書

