民代交棒上看板 學者：恐成雙面刃
街頭選舉看板林立，地方資深議員「交棒」二代的看板藏玄機。廣告學者表示，看板要博取信任感，更是無聲的輿論戰，民代看板訴求「交棒」，可號召支持者，但也是雙面刃，若太明顯，年輕選民未必埋單。
桃園市副議長李曉鐘近期高掛「交棒」看板，畫面中父女同框，搭配偌大的「交接」二字，引發熱議。國民黨籍李曉鐘已連任8屆議員，擔任4屆副議長，地方實力雄厚，下屆由女兒李凱倫接力參選。李凱倫說，希望接棒繼續服務，但她未加入政黨，打算以無黨籍參選。
台中市民進黨前議員何敏誠的兒子何昆霖本屆參選議員失利，近期何敏誠與兒女合掛「一直都在」的三人合照看板，交接意味濃厚，最後由誰接棒參選？目前仍未定。綠營議員鄭功進下屆評估交棒給兒子鄭紹頡，近期高掛「薪火相傳」的父子合照看板。
文化大學廣告系教授鈕則勳說，「交棒」意涵的選舉看板是雙面刃，有助於人脈轉移，讓支持者及早運作，不過若講得太明白，中間與年輕選民未必埋單，會引起「家天下」疑慮。
「選舉看板是無聲語言，視覺說服力比政見更快打入人心。」銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，眼神與姿勢是關鍵，須直視前方、流露自信，讓人瞬間產生信任感，可採雙手環抱表現穩重，或微笑、開放手勢建立親和力，戶外拍攝可建立真實感，融入人味，切忌棚拍僵硬。
