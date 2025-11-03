民代促市府成立AI資訊局 侯友宜：朝此方向走

（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市議會民進黨議員質疑AI生成科技讓許多事務真偽難辨，也應利用AI協助公務，建議市府應整合成立「AI資訊局」。市長侯友宜表示，將進行評估，會朝這個方向努力走。

新北市議會今天進行市政總質詢，由民進黨議員張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、陳永福與李倩萍等人聯合質詢。他們在議場上播放AI生成的侯友宜賣漢堡的聲音檔，侯友宜說「這是詐騙」。

李倩萍表示，近來因AI技術廣泛應用於詐騙，從語音合成、假影音到偽造身分影片，連民代難辨真假，服務處也接獲許多民眾陳情，尤其長者最容易受害。

翁震州、張維倩表示，目前許多局處名義上導入AI，但實際仍停留在電子化或資料登錄階段，其實只是「E化」，不是真正的AI，以新加坡為例，就已導入AI協助生成會議紀錄、公文格式化或客服問答，不必浪費很多時間在文書工作上。

張維倩表示，市府AI資訊資源分配不均，像教育局、交通局、環保局等大型局處，相較小型的單位掌握較多資源，例如客家局、青年局等局處多人工處理業務，加班時數超高。例如客家局平均每月加班8.3小時，主計處達14.6個小時；她和李余典等人當場舉牌高喊口號，要求市府整合成立AI資訊局。

研考會主委林豐裕指出，資訊相關組織編制，目前6都有3種模式，如台北、台中單獨成立資訊局，桃園、高雄是研考會跟資訊中心合併，新北目前是研考會為一級機關轄二級機關的資訊中心。

侯友宜表示，新北市已導入AI生成會議紀錄及行政減量作業，公文格式化的簡化，各局處也正進行流程改造。對於議員訴求，他表示，明年評估完後會向議會報告，朝這個方向努力走。（編輯：李淑華）1141103