民代促調整開元停車場機車格大小

基隆市七堵區新啟用的開元平面機車停車場，機車格的設計具備寬敞、動線單純的特性，被視為機車族的一大福音。然而，基隆市議會副議長楊秀玉近日接獲陳情後前往會勘，發現停車場雖大，但每個機車停車格面積似乎超出一般的標準，建議調整以提升空間，希望市府能更有效利用此地的停車量能。

開元機車停車場位於七堵最繁華的南興市場周邊，地點精華、使用需求高。副議長楊秀玉指出，現場停車線又寬又大，格線與停車區規劃「大器到讓專業交管人員都很驚訝」，警察局交通隊到場查看後也認為，這應該是目前全市最大的機車停車格。但她同時強調，既然停車空間充裕，市府更應善用這項優勢，重新檢視停車格配置、提升動線效率，進一步增加機車格數，讓更多民眾受惠。

楊秀玉進一步建議，市政府未來應研議在此區興建複合式建物，將空間立體化，以創造更多汽、機車停車位。她認為若能增加停車供給，不僅能紓緩停車難題，也能帶動地方發展，為南興市場周邊挹注新的活力。

市府交通處也回應，目前開元平面機車停車場已完成委外發包，由廠商進行經營管理，眼下規劃的一百多格機車停車格皆屬合約範圍內，短期內不宜再重新劃設或大幅調整，後續仍會持續觀察使用情形，並與營運單位保持溝通，以利未來進一步改善空間運用。