民代助理費是否屬公費法用之判決爭議 台灣國建請監察院彈劾郭豫珍



高等法院法官郭豫珍針對「民意代表助理費是否屬公費法用」之判決，前後標準嚴重不一，已引發社會對司法公正性的重大疑慮。台灣國今日正式建請監察院啟動調查，並依法彈劾郭豫珍法官。

2022年4月，郭法官於前台北市議員童仲彥助理費案中，維持貪污有罪判決，致童入監服刑多年；然而，在高度相似的事實基礎下，民眾黨前立委高虹安卻被改判貪污無罪，僅以偽造文書罪輕判過關。對於同質案件卻出現如此天壤之別的裁判結果，已非單純法律見解歧異所能解釋，合理懷疑是否存在因人設事、自由心證失衡，甚至怠忽職守之情形，司法威信因此遭到嚴重侵蝕。

台灣國理事長陳峻涵表示，郭豫珍法官的突兀判決，再度將「助理費」議題推上風口浪尖，也凸顯出台灣司法長期存在的「恐龍法官」問題。助理費案件多年來橫跨藍綠白各政黨，涉案民代不計其數，顯示這並非單一個案，而是結構性問題。誠然，法律之前人人平等，違法自當究責；然而，現行選舉文化下，民意代表面對地方社團、宮廟活動、基層往來等龐大支出壓力，長期處於制度與現實的夾縫中，導致部分人鋌而走險，甚至將此類案件自嘲為「歷史共業」。但制度困境絕非司法雙標的藉口，法官更不應以個人好惡左右人民命運。

台灣國主張，監察院應即刻介入，徹查郭豫珍法官是否違反官箴，以回應社會對司法公正的合理期待。同時，唯有制度改革方能釜底抽薪：其一，助理費制度必須更加明確、透明並強化稽核；其二，台灣應嚴肅檢討引進陪審團制度，限制法官恣意擴張自由心證；其三，從根本改變選舉文化，全面推動公費選舉，讓所有候選人站在公平起跑點上競爭。唯有如此，才能真正杜絕冒領助理費的土壤，重建人民對司法與民主制度的信任。

