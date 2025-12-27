民代化身打火弟兄 回饋拚認同

九合一地方選舉進入倒數，不少現任市議員及有意參選人對於地方社團、組織更是勤於經營，除了傳統的社區協會及公益團體外，最易獲取認同與支持的就是融入「打火弟兄」，成為義消一份子。新北市議長蔣根煌自107年接任義消總隊長至今，議員周勝考、林金結、洪佳君、連斐璠、白珮茹、彭一書及呂家愷等人也加入義消，並積極爭取打火弟兄的福利與權益，尋求選民及義消大家庭的認同。

林金結表示，94年時還未擔任民代，就因為家裡失火，看到消防兄弟努力救火的辛勞，心裡十分感動，便起心動念擔任義消單位的顧問團團長。期間結合獅子會與各社團資源，包括捐水箱車、救護車、協勤車及提供給婦宣志工宣導施教用的模型屋。自己從民間企業主到社團會長再到擔任市議員，20年來都以身為義消的成員為榮，協助爭取公部門預算及福利，讓消防弟兄有更多的資源能保障市民安全。

林金結說，自己幫打火兄弟在公部門爭取資源與福利，獲得他們的肯定，絕不是用選票在思考與經營，而是身為打火弟兄的「認同感」，堅持自己的從政之路。

加入義消最感動的就是「團結」！彭一書說，打火弟兄在各自崗位負責不同任務，每個環節都牽動救災行動的成敗，所以才會想要加入義消，減輕他們的負擔，佩服義消弟兄守護更多人的初衷，能在工作之餘回饋社會。

彭一書強調，加入義消是榮耀也是最直接回饋社會的方式，消防精神也早已深刻在心裡變成一種責任，所以只要能做、該做的，都會全力以赴，爭取消防弟兄應有的福利、工作權益及確保制度上的公平與安全。支持消防，不是一時的選擇，而是不變的承諾。