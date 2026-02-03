民代憂台74線大里一北出匝道壅塞 交通局今優化6路口號誌改善 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台74線大里一（十九甲）北出匝道在1月26日正式通車，便於大里區十九甲地區及大里工業區民眾，可有效縮短繞行距離、提升通行便利性，但民代憂心現行設計恐增加交通負擔。對此，台中市政府交通局今（3）日表示，考量新匝道銜接即為號誌化路口，通車後周邊車流勢必增加，已與交通部公路局中區養護分局透過車流模擬分析，針對匝道周邊共6處路口進行號誌時制與交通管制措施的滾動式調整，提升道路服務水準與行車順暢度。

市議員江和樹指出，現行設計如同「大腸接小腸」，未來大里、太平工業區大型車輛增加，交通負擔恐進一步加重。

市議員李天生建議，可評估沿頭汴溪河堤共構高架橋，直接銜接大里工業區，避免再徵收土地，也有助大型車輛避開平面道路、快速進出台74線。

交通局長葉昭甫指出，台74線是台中市重要的環狀快速道路，惟過去太平至霧峰地區匝道配置不足，民眾常需繞行平面道路，故爭取於草湖、六順橋及十九甲等地區增設匝道。此次大里一（十九甲）北出匝道工程由交通部公路局規劃設計，考量匝道直接銜接平面號誌路口，採2車道配置以提升儲車空間與路口紓解能力，並於銜接處設置右轉專用道及放大右轉截角，讓大型車輛可順利銜接立善橋外側車道，同時避免下匝道右轉車流與立善橋直行車輛衝突，降低車流回堵至匝道口的風險。

交通局說明，為因應通車後周邊交通型態變化，交通局已配合調整匝道周邊6處路口號誌時制，包括優化號誌時相、放大號誌週期秒數，並透過號誌時差設計提升車流續進效果。其中，於甲堤南路與立元路、立元一橋等路口開放紅燈右轉，並於立善橋與仁慈街、至善路，以及至善路與仁化路等路口調整號誌時差，有效紓解立善橋方向車流。

交通局補充，除號誌優化外，也同步搭配交通管制措施，於甲堤南路往東南方向及匝道口實施禁制左轉，避免左轉車流干擾主要行車動線，進一步提升整體通行效率。後續將持續監控車流變化，滾動檢討號誌秒數與交通管制策略，確保台74線匝道與周邊道路運作順暢，提供市民更安全、便捷的行車環境。

