民代批霧峰掩埋場成廚餘海 環保局：依中央指引再加厚覆土關閉

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

非洲豬瘟疫情爆發後，中央下令禁止廚餘餵豬，但台中市每天產生約200噸熟廚餘，市府因此緊急調度12處掩埋場應急，其中，霧峰的廚餘掩埋場被爆出「廚餘海」，且廚餘坑就在烏溪流旁，水源恐遭汙染。台中市環保局今（31）日強調，霧峰掩埋場現已全面覆土，不再收受廚餘傾倒，若發現異常將立即改善。

台中市議員張芬郁表示，峰掩埋場先前被規劃挖坑掩埋台中市130萬人的廚餘，雖然政策改變，環保局也宣稱已覆土，但仍傳出滲水與氣味問題，擔心影響霧峰水源。

張芬郁表示，多個縣市早已建立完善的廚餘再利用機制，台北市設有「田園銀行」平台供民眾登錄領取堆肥；雲林縣2018年改為乾燥粉碎製肥；台南市設有2座高速發酵廠，只需10天即可生成有機肥；嘉義縣則以黑水虻消化廚餘，每日可處理1.5公噸。相較之下，台中沒有廚餘去化政策，嚴重落後。

張芬郁提出廚餘去化5大方法，要求環保局長陳宏益擬出優先順序，包括加速完成生質能源廠發電、養黑水虻、做堆肥、興建蒸煮中心當飼料，以及擬定自治條例要求新建案增設廚餘設備、補助市民購買廚餘機。

「真的太扯了！」市議員江和樹表示，雖有掩埋覆土，但一樣在出水，整個環境氣味都非常差，這些廚餘應該拿去燒而非掩埋，市府也要針對市內掩埋場好好監督。

針對廚餘去化問題，陳宏益表示，會優先補助學校購買廚餘機，降低熟廚餘總量；另飛灰每公噸委外清運處理費用從2018年的6000元暴漲至近5萬元，目前堆置在霧峰等掩埋場，將再覆蓋一層防水布，降低袋子破損、滲漏及避免雨水滲入。

針對民代指稱空拍照有廚餘水蹤跡，台中市政府環保局澄清，霧峰掩埋場的廚餘貯坑位於原衛生掩埋場既有範圍內，廚餘水是因日前降雨，該掩埋場部分低窪處有積水情形，環保局30日已按照中央指引再加強覆土，將持續派員確認環境維護及改善情形。

環保局強調，市府已依環境部派員現場指導加強覆土，雖然廚餘掩埋作業以衛生掩埋場表面挖坑方式進行，但霧峰掩埋場現已全面覆土， 不再收受廚餘傾倒，後續將持續進行環境監測，並加強消毒及覆土工作，如發現異常將立即改善，即時確保環境品質。

照片來源：江和樹、張芬郁辦公室提供

