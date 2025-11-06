民代批非洲豬溫僅2基層遭究責 中市府：還在調查

防疫人員仔細清消，拍賣區與作業區都不放過，6日中午12時解除活豬運輸限制，7日起拍賣屠宰解禁，雲林縣肉品市場全面消毒備戰。台中市第2市場的肉攤則是自主清消，花4個小時把砧板、刀具、工作機台全部清洗。

豬肉攤商楊先生說：「清潔打掃消毒，因為後天要開始賣豬肉了，休息兩個禮拜這些砧板、刀子全部都要清理，環境都要清理都要消毒過。」

台中市府表示，採檢非洲豬瘟案例養豬場陳姓豬農住家，包括大門門把、冰箱、廚餘桶、廚房等9處結果皆為陰性，雖然疫情逐步解封，但案例養豬場周遭封鎖將持續，另外將全面開放台中市各級學校營養午餐使用溫體豬肉，但禁止打包。

台中市長盧秀燕表示，「從明天開始，學校的營養午餐可以使用新鮮的國產溫體豬肉，剩餘食物我們還要再管制，一個禮拜禁止打包。」

台中市議會5日下午收到台中市非洲豬瘟事件專案報告，但民代認為對於究責懲處部分，僅列出動保處擅自進入案例養豬場消毒，以及環保局負責查核養豬場蒸煮設備的市府同仁，質疑把過錯推給基層。

民進黨台中市議員江肇國質疑，「我們沒有看到任何一個高官在這個報告上被提出檢討，你只看到兩位基層人員，一個農業局清消人員、一個環保局監看廚餘照片的人員，只有這兩個人來替整個市府背黑鍋。」

台中市副市長鄭照新回應，「目前懲處名單尚未公布，仍然在進行相關的調查，所以這是錯誤的訊息，所以這個我們就不多做回應。」

台中市副市長鄭照新回應是錯誤訊息，強調目前究責仍在調查階段。另外農業部表示，案例養豬場採樣結果要等疫情指揮中心公布，後續肉品市場、屠宰場、運輸車輛每日都需要清消，並督導地方政府落實，不可鬆懈。

