民代指局處分散民眾洽公不便 竹市府將重新檢討

（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）國民黨新竹市議員吳旭豐今天質詢說，新竹市政府辦公大樓受限為古蹟無法擴建，目前市府局處分散各地導致民眾洽公不便，新竹市代理市長邱臣遠說，將重新檢討。

吳旭豐今天於新竹市議會質詢表示，竹市府辦公大樓「新竹州廳」，是現存的國定古蹟，也因受限古蹟無法擴建，局處分散竹市各地，如環保局位於南寮、社會處及衛生局在巨城旁，民眾洽公得東奔西跑。

吳旭豐說，市府近期在東區世紀鑫城購置新的工務處辦公空間，可短期改善擁擠問題，但該建物原並非為行政辦公規劃而建，需追加裝修改造成本，效益有待檢驗，市府應說明購置理由、成本效益與未來定位。

廣告 廣告

邱臣遠答詢，因竹市人口持續移入，無論在經濟條件、土地及交通需求等，各方面都應重新檢討；另世紀鑫城空間利用是因工務處現有辦公使用空間不足，以集中管理工務處業務。

新竹市政府透過文字表示，世紀鑫城基地使用分區屬「科技產業專用區」，地方政府申請撥用該類房地時，應採「有償撥用」方式辦理，依土地公告現值與房屋現值計算，撥用房地金額約新台幣3.2億元。

市府指出，另進駐機關單位後續須辦理裝修，約需投入3億元進行空間整備及相關設施設備，撥用及工程總經費共約6.2億元，相較於新建辦公大樓，透過有償撥用可大幅縮短取得時程，解決目前空間不足。（編輯：林恕暉）1141118