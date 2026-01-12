民代指監視器僅37萬畫素 高捷：已編預算將逐年汰換

捷運站出口、大廳天花板等處裝著監視器，捷運、台鐵等大眾運輸以監視器監控站內狀況已是常態。但有民代發現，高雄捷運紅、橘兩線39個車站中的監視器，大多都是2008年通車時裝設的，畫素僅37萬，且保留時間不一，最短僅14日。

民進黨高雄市議員林智鴻表示，「只有37萬的畫素，比我們的手機都還要差很多，如果不能即時辨認嫌犯，或者做為明確指控犯罪的證據，將造成警方的偵查斷點。」

高捷近年運量不斷提升，民代擔憂老舊監視器若沒汰換，萬一發生類似張文或鄭捷的隨機攻擊事件，恐怕難以即時應變，高捷乘客也贊同看法。

高捷乘客林小姐說道，「當然是畫素好一點最好啊，比較安全啊。」

高捷乘客黃小姐則表示，「監視器其實也是要有人去監測才有意義，才有辦法預防犯罪。」

民眾認為除了汰換，還應有人隨時查看、確保安全。實際到站內查看舊監視器監控畫面，畫面還算清楚，但較難針對個別人物的臉部等特徵確認查看。

高雄捷運公共事務處處長王柏雁指出，「類比式的舊監視器也是符合當時的規格，畫素大概是落在37萬左右，這幾年來在進行一些相關的運用，例如說可能是有一些逃票，或者是說破壞站內設施的部分，都還能夠派得上用場。」

高捷表示，現有監視器針對違規事件仍可即時掌握，但去（2025）年已先編列8座車站監視器汰換預算，會逐年將各車站原類比監視器換成500萬畫素數位式監視器，持續將設備新增與汰換並行，確保乘客安全。