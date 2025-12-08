民代指高雄觀光住房率破功？ 市府駁︰高雄觀光成長幅度六都第一
〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對近期外界引用單一區域，指稱高雄市觀光住房率破功、是欺騙市民等說法；高市觀光局今(8)日依交通部觀光署統計數據，嚴正駁斥說，高雄旅宿業今年上半年1～6月多項觀光指標全面成長，無論「一般旅館」、「觀光旅館」、「整體旅館」住宿率、外國旅客數、營運收入等，成長幅度均名列六都第一。
外傳觀光局1份「局長內部參考資料」誤傳給議員，遭市議員邱于軒質疑，高雄號稱觀光人次全國第一，其實上半年住宿率衰退7％，高階觀光旅館衰退近20％，前鎮區更僅34％，痛批美化數字欺騙市民。
對此，高市觀光局今天表示，依交通部觀光署統計，今年1～6月平均住宿與去年同期相比，高雄旅館(含觀光旅館及一般旅館)住宿率為53.91%，較去年同期增加3.93%，成長率六都第一；住宿人次412.5萬，較去年同期增加21.3萬，成長5.47 %；外國旅客人次73萬，較去年同期增加7.6萬，成長11.6 %，成長率六都第一；營運收入89.2億，較去年同期增加約7億，成長9.17%，成長率也是六都第一。
觀光局指出，其中，「觀光旅館」今年上半年住宿人次約67萬人次、總營收為32億，住宿率60.09%較去年同期增加5.32%，成長率也為六都第一；如遇週末連假、大型活動或演唱會期間，住房率不僅逾8成，市區滿房甚至外溢台南、屏東等外縣市，顯示觀光旅遊市場需求穩定成長。
觀光局說明，旅館業分「觀光旅館」及「一般旅館」，六都各「觀光旅館」房間數僅占該縣市「全部旅館」總房間數約10%至25%，因此「觀光旅館住房率」無法代表該縣市「全部旅館真實住房率」。高雄市旅館總房間數量約2萬3千間，其中觀光旅館10家，約3500房，僅占全市總房間數15%，若以單一行政區的觀光旅館住房率，論斷全市整體住房率，恐以偏概全，打擊高雄觀光產業與旅遊市場信心。
觀光局進一步指出，依今年最新觀光旅館營運統計報表顯示，1～9月平均住宿率，新興區達79.91%，鼓山區達63.99%、苓雅區達66.24%、鹽埕區62.56%、鳥松61.59%，這5行政區均穩定維持在6成以上。針對民代質疑「前鎮區觀光旅館住房率僅34%」，是因前鎮區僅有1家觀光旅館列入統計，而該區「一般旅館」1～9月住房率達62%。
更多自由時報報導
2波冷空氣陸續報到「下探13度」 未來一週溫度1圖看懂
最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成
演唱會人潮即錢潮 竹市推國際IP活動搶攻觀光財
LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？
其他人也在看
飛機選「商務艙」不只空間大！網讚優點一大堆：搭過就回不去了
搭乘飛機時，有經濟艙、豪經艙、商務艙、頭等艙可以選擇，有網友很好奇為什麼要多花錢搭比較貴的商務艙，不就是位置空間比較大嗎？如果把錢省下來，在旅行的過程中花掉，例如改住五星級酒店不是更好嗎？原PO在PTT八卦板發文，釣出一堆搭乘過商務艙的網友現身說法，說搭商務艙不只是空間大，還有許多其他的優點。鏡報 ・ 1 天前 ・ 15
全台最強觀光工廠曝 「宜蘭」被推爆：免費吃又可拿伴手禮
台灣各地擁有許多特色觀光工廠，吸引遊客除了欣賞風景，也能體驗製作過程與互動活動，一名網友好奇詢問台灣有哪些值得一訪的觀光工廠，貼引發網友熱烈回應，其中宜蘭的虎牌米粉觀光工廠最常被提及，網友讚賞園區票價親民，不僅可以折抵館內消費，入場還能獲得兩包免費米粉，園區內更提供現煮米粉試吃，空間好拍、體驗豐富，是遊客公認非常值得一逛的景點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
南投又多了一處好玩的地方！ 就在國道6號國姓交流道下的橋聳雲天
南投又多了一處好玩的地方！國道6號國姓交流道下的橋聳雲天，增設親子遊樂設施，還有山訓場，開幕第一天，民眾聞訊而來，跑來體驗，玩得不亦樂乎。南投縣政府6日在國姓鄉國道6號國姓交流道下方，舉行「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」啟用典禮，縣長許淑華親自主持，並和地方民代、鄉親一起見證這座投資2,588萬元的好地方，可以做生態體驗，也能山訓挑戰，適合全家遊玩。許縣長致詞表示，林明溱前縣長推動橋聳雲天綠雕園區，她到任縣府繼續建設，如今園區不僅保留原有綠雕藝術特色，更新增分齡遊戲場，有「13歲以上山訓挑戰區」及「5至12歲兒童遊戲區」，讓不同年齡層都能在安全前提下盡情體驗冒險與樂趣。這座園區以「與森林共棲」為核心理念，廣泛採用自然材質與地景式設計，讓遊憩設施與既有地形、植栽完美融合，營造出全國少見的高聳交流道下「隱藏版森林樂園」。許縣長表示，國姓交流道有『全國最高交流道』的美名，如今再加上這座兼具藝術、休閒、生態與運動的山訓園區，更是有加分效果。園區遊樂設施啟用，包括立委馬文君、國姓鄉長邱美玲、縣議會副議長潘一全、縣議員吳國昌、林芳伃、戴世詮等人不但到場參加，體驗山訓設施後，更是台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 7
獨家／航班臨時改+餐廳被換！客控遊埃及團「行程差很大」
獨家／航班臨時改+餐廳被換！客控遊埃及團「行程差很大」EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
除夕訂位夯！連在地人都搶不到的「秒殺級」年菜外帶開賣
歲末年終，年菜訂位戰火已起！總有一家「連在地人都搶不到」的在地美食傳說。桃園國際機場凱悅酒店今年農曆春節餐飲戰況熱烈。主打頂級中菜的「味坊中餐廳」，2026 年除夕夜 (2/16) 訂位已全數額滿！聽到饕客心聲，酒店已備妥高規格的團圓選項，包含奢華的宴會廳桌席、Market Café 咖啡廳自助餐，以及主廚團隊精製的年菜外帶套餐三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
台中武陵農場楓紅限定美景來了！錯過等明年
[NOWnews今日新聞]天氣越來越冷，台中武陵農場今（7）日清晨最低溫來到0.2度，農場內藤花園因而不少植物出現冰封現象，形成夢幻「冰晶宮」，而就在溫度漸冷轉冬之際，武陵農場等多地已進入紅葉最佳觀賞...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
台北勝過曼谷京都！全球百大旅遊城市排名曝
[NOWnews今日新聞]國際市調諮詢公司「歐睿國際」（EuromonitorInternational）公布「2025全球百大旅遊城市」榜單，法國巴黎連續第五年被評為全球最具吸引力的城市，光是202...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 7
銀杏紅楓葉齊綻放！武陵農場「金色漸層」美景 錯過等明年
武陵農場的銀杏林已換上金黃新裝，從空中俯瞰宛如大地鋪上一層金色地毯，陽光照射下呈現柔和漸層，令人驚豔。同時，農場內的楓葉也正從黃轉紅，與周圍綠樹形成鮮明對比，層次豐富。雲林虎尾高鐵站附近的美人樹大道也盛開了，沿著水道兩側綿延兩公里的粉紅花海，搭配美人橋與水面倒影，成為遊客拍攝網美照的熱門景點。這些季節限定美景即將結束，錯過就要等到明年，想追景的民眾必須把握時機。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、高雄夢時代OPEN!大氣球、草莓季、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
年末新春出遊推薦｜清境農場、綠世界、飛牛牧場、埔心牧場...全台農場優惠門票一次看！「台版小奈良」被萌鹿圍繞、餵牛喝ㄋㄟㄋㄟ、超美「繡球花冰淇淋」非吃不可
年末新春出遊，想遠離城市放鬆身心嗎？全台各地的農牧場早已成為最新的假日療癒景點。你可以在草原上看綿羊脫衣秀、感受被萌鹿、水豚圍繞的幸福，或親自動手餵牛羊、下田體驗拔蔥樂趣，或漫步在歐風花園裡，品嚐花香四溢的冰淇淋。無論是親子出遊、情侶約會還是閨蜜相揪，從北到南都能玩出不同驚喜。「揪愛Mei」發現，網路熱搜的清境農場、綠世界、飛牛牧場、埔心牧場...等10大全台人氣農場/牧場，現在透過線上預訂門票，不僅即買即用超方便，又常有優惠，馬上訂起來，用超值價聰明玩遍全台最夯農牧場！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 5
國姓橋聳雲天增設親子遊樂設施、山訓場 啟用
南投又多了一處好玩的地方！國道六號國姓交流道下的橋聳雲天，增設親子遊樂設施，還有山訓場，開幕第一天，民眾聞訊而來，跑來體驗，玩得不亦樂乎。南投縣政府六日在國姓鄉國道六號國姓交流道下方，舉行「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」啟用典禮，縣長許淑華親自主持，並和地方民代、鄉親一起見證這座投資二千五百八十八萬元的好地方，可以做生態體驗，也能山訓挑戰，適合全家遊玩。許縣長致詞表示，林明溱前縣長推動橋聳雲天綠雕園區，她到任縣府繼續建設，如今園區不僅保留原有綠雕藝術特色，更新增分齡遊戲場，有「十三歲以上山訓挑戰區」及「五至十二歲兒童遊戲區」，讓不同年齡層都能在安全前提下盡情體驗冒險與樂趣。這座園區以「與森林共棲」為核心理念，廣泛採用自然材質與地景式設計，讓遊憩設施與既 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
麗星郵輪攜手臺灣港務公司 逾60位乳癌病友穿白紗登台演出
麗星夢郵輪以策略合作夥伴與場地贊助者的身分，與臺灣港務公司在探索星號郵輪上共同舉辦「白色饗宴—舞動希望．幸福啟航」活動。超過60位乳癌姐妹穿上象徵「新生」的白紗，登上麗星夢探索星號的豪華舞台演出。此次合作體現豪華郵輪積極履行社會責任的品牌溫度，同時推廣郵輪旅遊的無憂特色。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
西拉雅5COOL音樂節12/13登場 有2條免費接駁路線
2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田遊客中心登場，搭配周邊餐車市集等活動，為紓緩人潮及車潮，推出「隆田車站線」、「環狀線」2條免費接駁路線，呼籲民眾多加利用。西拉雅國家風景區管理處表示，12月13、14日活動期間將實施交通管制，民眾可將車輛停放於隆田火車站、福田路、陽明工商、神自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
〈中華旅遊〉日本山陰山陽 深具文化底蘊
記者林怡孜∕台南報導 想在新年開春之際體驗日本最具文化底蘊的神話國度？中華旅行社推出…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
觀光協會攜手「日本旅行」 全國178據點力推台灣觀光
日本遊客長年是台灣最穩定的客源之一，疫後來台人次卻始終回不去，中華民國觀光產業國際行銷協會與日本百年旅遊品牌「日本旅行」合作鎖定教育旅行與深度旅遊市場。協會榮譽理事長徐銀樹指出，要透過日本旅行遍布全國的178個營業據點，「把福爾摩沙重新放進日本人的旅遊清單」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這個好玩！ 國姓橋聳雲天增設親子遊樂設施、山訓場
南投又多了一處好玩的地方！國道六號國姓交流道下的橋聳雲天，增設親子遊樂設施，還有山訓場，開幕第一天，民眾聞訊而來，跑來體驗，玩得不亦樂乎。南投縣政府(六)日在國姓鄉國道六號國姓交流道下方，舉行「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」啟用典禮，縣長許淑華親自主持，並和地方民代、鄉親一起見證這座投資二千五百八十八萬元的好地方，可以做生態體驗，也能山訓挑戰，適合全家遊玩。許縣長致詞表示，林明溱前縣長推動橋聳雲天綠雕園區，她到任縣府繼續建設，如今園區不僅保留原有綠雕藝術特色，更新增分齡遊戲場，有「十三歲以上山訓挑戰區」及「五至十二歲兒童遊戲區」，讓不同年齡層都能在安全前提下盡情體驗冒險與樂趣。這座園區以「與森林共棲」為核心理念，廣泛採用自然材質與地景式設計，讓遊憩設施 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 1
《產業》觀光署攜JATA辦千人放天燈 願台日交流再創高峰
【時報記者林資傑台北報導】交通部觀光署攜手日本旅行業協會（JATA），於7、8日在新平溪煤礦博物園區選洗煤場舉辦「第三屆2025千人放天燈」活動，共同期盼台日之間友誼長存，觀光互訪交流再創高峰。此次活動報名相當踴躍，來台參加旅客達1100人、創新高紀錄。 平溪天燈文化已有近百年歷史，放天燈是台灣傳統祈福的節慶活動，人們透過在天燈上寫下願望或祈福的話語，透過天燈上升，祈求願望實現。觀光署長陳玉秀此次與JATA理事長蝦名邦晴，共同出席放天燈活動儀式。 陳玉秀表示，此次特別感謝JATA與旗下HIS、JTB、阪急交通社、日本旅行、T-LIFE Holdings、名鐵觀光、農協觀光、Club Tourism、VELTRA、NOE等旅行社合作攬客。而日本各組團社負責人員也組團來台參與，並造訪高雄、台南及嘉義等地景點，盼透過業者返日包裝台灣旅遊新產品，吸引日客一來再來。 觀光署也抓緊日本海外旅遊成長趨勢，陸續祭出高鐵台中以南買一送一北客南引優惠、與日本旅行社合作販售台灣旅遊產品等促銷措施，並邀請日本國民男神妻夫木聰續任台灣觀光代言人，向日本民眾推薦最愛的台灣必訪景點。 另外，自11月12日至2026時報資訊 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
臺北跨年「搖滾區入場證」3大管道開搶 600家飯店住宿2晚即送票
為提升觀光效益並讓民眾輕鬆享受高規格跨年體驗，臺北市政府觀光傳播局宣布，針對「臺北最High新年城-2026跨年晚會」，祭出三大方式讓民眾可獲得限量搖滾區入場資格：飯店住房專案（最直接管道）： 觀傳局攜手中華民國觀光旅館商業同業公會、臺北市旅館商業同業公會及台北市旅館同業發展協會，聯合超過600家臺北市旅館飯店（包含寒舍艾美、美福、北投麗禧等）。活動方式： 即日起至12月31日，民眾只要在合作旅館飯店連續入住2晚，上傳住宿發票及明細照片，即可獲得限量「2026臺北跨年晚會搖滾區入場證」2張（數量有限，送完為止）。跨年專屬限量遊程： 觀傳局與線上旅遊平台合作，推出臺北跨年限定遊程。旅客白天在市區旅遊，晚上搭乘專車即可直達主舞台搖滾區，一站式體驗從早玩到晚的瘋狂行程。社群互動抽獎： 即日起至12月12日，在「Humans of Taipei 我是台北人」Facebook 舉辦活動。民眾只要親自到「臺北市政府周邊廣場」與現場任一史奴比主題裝置物合影，並上傳至留言區，即可抽搖滾區雙人入場證（共10組）。消費越多，中獎機會越高：千萬現金、電動汽車等你拿觀傳局提醒，民眾在臺北住宿遊玩、享受跨年樂趣台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
旅平險一鍵勾選更方便！安達產險攜手華航首推「購票多人線上投保」
隨著國際旅遊市場持續升溫，旅遊保險需求正快速攀升。根據交通部觀光局統計，2025 年上半年國人出國旅遊人次較去年同期成長 10.6%，而 2024 年全年出國總人次達 1684 萬，顯示旅遊已全面回歸日常生活。為因應這股趨勢，安達產鉅亨網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
日本旅行業者與長榮航空走訪屏東 揭開觀光推動新布局
【互傳媒／記者 蘇彩娥／屏東 報導】為推動屏東觀光國際化，屏東縣政府於12月2日至6日邀請日本主要旅行社及長榮互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話