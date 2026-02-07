民代捐年菜、白米 愛心串聯送暖弱勢

立委林俊憲攜手會計師公會，寒冬贈送千包白米，幫助弱勢民眾過春節。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

農曆新年將至，七日立委陳亭妃與市議員陳怡珍、林冠維攜手多個民間愛心團體舉辦愛心年菜捐贈活動，另，立委林俊憲也攜手台灣省會計師公會舉辦白米捐贈活動，盼望拋磚引玉，帶動更多力量投入公益。

愛心年菜捐贈結合康黃金慈善愛心協會永康會、大灣順元會、品恩實業行、飲泰小吃及慶良商行等善心單位。陳亭妃表示，過年是家人團聚、共享幸福的重要時刻，但對部分經濟弱勢家庭而言，準備一桌年菜卻是一大負擔。她感謝所有投入的民間團體與善心人士，用愛串聯資源，讓關懷化為實際行動，陪伴更多家庭迎接新年。

一千包白米捐贈活動在林俊憲服務處前舉行。林俊憲表示，每到過年前，他最掛念的就是生活較為辛苦的家庭，相信這些白米能帶來最實際的幫助。

台灣省會計師公會理事長蔡家龍指出，希望會計師在專業之外，為社會多盡心力。

連續七年舉辦「寒冬送暖系列活動」的市議員蔡筱薇，結合秋香孝德慈善會、關帝殿等單位贊助豐富的物資，為東區低收入戶送上實質的生活支持與溫暖關懷，共計五百五十八戶受惠。

蔡筱薇指出，面對寒冬與生活壓力，政府與民間攜手合作尤為重要，秋香孝德慈善會、台南關帝殿長期投入基層關懷令人感佩，期盼未來能有更多資源能持續挹注，讓社會安全網更加完善。