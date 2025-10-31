民代揭花蓮縣府救災便當吃了近億 季連成曝高峰一天要3萬個

季連成光復救災1個月將撤離，進入下一階段災後復原工作。（本報資料照片，王志偉攝）

花蓮縣府救災便當吃了近億元？！花蓮縣議員胡仁順30日發文披露，發現縣府緊急採購便當，28天共「吃」了9166萬元便當費用，若算每個便當100元，共採購了91萬6670個便當，每日平均超過3萬2千個便當；政務委員季連成表示，當時假日高峰1天大概要3萬個便當，至於當時負責處理便當的有兩的單位，分別是花蓮縣政府與農業部農糧署。

當時擔任「光復鄉災後復原專案中央前進協調所」總協調官季連成受訪表示，每天在災區的人，最旺的時候是假日，當廣大志工湧入時，大概假日1天要3萬個便當左右。

廣告 廣告

他指出，至於義煮團的部分，主要是給當地居民，當然有些志工可能一時領不到便當，也可以到義煮團排隊領取食物。

針對便當耗資快1億元的部分，季連成認為，這沒辦法精算，因為便當單價落差蠻大，70元、100元、120元的便當都有，這部分要問實際上負責便當的單位才知道，其中有兩個部分負責便當，第1個部分是花蓮縣政府，1個是中央的農糧署負責。

【連回中時新聞網原文】