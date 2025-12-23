民代檢討北捷案挨批「上帝視角」？卓冠廷點出蔣萬安「這問題」！

論壇中心／綜合報導

台北車站、中山商圈12月19日發生重大隨機殺人案件釀4死，台北市跨黨派議員也針對此案件進行檢討，不論是北捷的通報、員警的配置等等是否有能夠精進的空間？對此，台北市長蔣萬安則說批評警方作為，或批評在場民眾缺乏警覺性，這他不予置評，因為這些檢討是「上帝視角」。這讓民進黨新北市議員卓冠廷在《頭家來開講》呼籲蔣萬安「態度要調整」！

卓冠廷認為，北捷案事發到現在為止，每個人都各司其職，議員就是跟相關的局處要求做好應變措施，台北市議員不分黨派在檢討這案子，民意代表監督本來就天經地義，但蔣萬安卻說「有人用上帝視角來看這案件，不予置評」，任何悲劇發生都有需要檢討的地方，當個地方父母官可以告訴大家「我們做不夠，未來會繼續努力」，而不是去批民代，難道台北市議員都不能探討嗎？

就連同黨議員也爆出在嫌犯犯案當下「北捷的值勤警察是0人」，甚至北捷還有7支監視器「無法回溯」，其實不論是警察同仁或捷運同仁，每個人在自己崗位上盡心盡力，民眾並無任何責怪，只是在各項細節中有無能夠避免或是改善的地方，這些仍需靠民意代表來監督，而蔣萬安看似想以「上帝視角」一言以蔽之。

