民代稱台南綠鬣蜥往市區擴散 市府：將集中人力加強熱點處理

從仁德三爺宮溪橋上往下看，一隻長達1米的綠鬣蜥就在石頭上曬太陽，路過的民眾已經見怪不怪。

綠鬣蜥問題日益嚴重，原本分布在仁德三爺宮溪、二仁溪流域一帶，目前擴散往市區的竹溪流域都遭到綠鬣蜥入侵。

台南南區竹溪里民眾表示，「我有看到過2、3次，台南其實蠻多的。」

台南南區竹溪里民眾指出，「這麼大隻啊，整隻都是綠色的，如果有2隻一次生70到80顆蛋。」

台南南區竹溪里里長曾銘澤回應，「牠不會只有在溪邊的河道上，牠會往民宅裡面鑽，民眾、里民反應見到綠鬣蜥的次數頻率有增加。」

為此民代認為台南過去1年積極防治綠鬣蜥，但卻沒有變少跡象，綠鬣蜥越抓越多，而且越抓越大隻，要求市府農業局相關單位應以「有系統、有目標」的防治策略加強源頭管制。

台南市農業局森保科長朱健明說明，「那我們今年的策略就是一個區域裡面移除完之後，如果民眾有通報的，獵人、我們的委外廠商會去現場看，特別是南區、竹溪或者是二仁溪這附近的流域裡面的綠鬣蜥，我們都會把牠移除。」

農業局進一步表示，台南因流域較多，加上綠鬣蜥繁殖快又沒天敵，今年盡力捕抓2萬多隻，相較去年已增加1倍，初見成效，目前移除廠商所提策略為集中人力捕捉及熱點集中處理，只要接獲1999通報案就會立即派員處理。

