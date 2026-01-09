民代穿針引線 企業捐贈公務貨車助日南國中自由車隊征戰全台





日南國中自由車隊成軍多年，屢次在全國賽事摘金奪銀，成績斐然，選手的體力拚搏，更依賴大量的後勤支援，包括比賽車輛運送、零件維修設備及選手補給等。由於過去車隊往往面臨公務車齡老舊、載重空間不足等困難，影響訓練與參賽效率。臺中市議員施志昌鑑此，積極穿針引線，成功媒合在地指標企業「巨大集團」捐贈一台全新公務貨車給日南國中。

昨日於校內舉行捐贈儀式，校方感佩企業回饋鄉里的精神，更感謝施志昌議員對基層體育發展的重視，讓選手們能更安全、無後顧之憂地前往各地參賽。「巨大集團」劉湧昌董事長於捐贈儀式中指出，巨大集團始終致力於推廣自行車運動，藉此能強化在地體育量能，更能同時落實社會責任(CSR)核心內容，得知日南國中自由車隊的需求後，決定捐贈這台專屬公務貨車。希望能透過實質的硬體提升，成為孩子們追逐夢想的「最強後盾」，也期待未來能有更多日南國中的優秀小將，在國際舞台上發光發熱。

市議員施志昌表示，優秀的選手除了自身努力，更需要完善的硬體支援與後勤補給。特別感謝「巨大集團」在得知基層需求後，毫不遲疑地展現企業社會責任，慷慨捐贈這輛保母車，它不僅僅是一台交通工具更是孩子們的「移動基地」，更為每一位選手在訓練過程中提供最及時的安全防護與後勤補給。

臺中市政府教育局長蔣偉民也提到，教育局一向致力於完善各級學校的體育硬體設施，但政府資源有限，民間力量卻是無窮。非常感謝施志昌議員積極穿針引線，讓在地龍頭企業的資源能精準挹注到校園。局長強調，這輛貨車的到位，象徵著「產、官、學」三方攜手合作的優良典範，不僅強化了競技運動的後勤保障，更落實了安全教育與體育在地化發展的目標。教育局會持續擔任選手們的堅實後盾，與民間企業共同打造更優質的培訓環境。

鄭校長表示，施志昌議員體恤基層訓練艱辛，得知學校需求後積極的奔走，獲得巨大集團的肯定與支持。謹代表全體師生向施志昌議員及巨大集團表達由衷感謝，這是最棒的「開年大禮」。鄭校長強調，有了這台全新貨車，不僅解決了長途參賽的載運問題，更大幅提升了教練與選手在路途中的安全性，對車隊士氣是極大的鼓舞。



