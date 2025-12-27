即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

行政院昨（26）日在院會通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，將立委、公務員赴中皆需要經過許可，且民選公務人員若過程中接觸中共黨政軍人士，更需要揭露，消息一出受到各界關注，然而不分區藍委翁曉玲今（27）日卻宣稱「似乎要走回過去的戒嚴時代」。

國民黨今日舉辦中央委員選舉投票，翁曉玲上午就前往準備投下心中的人選，她就政院拍板修《兩岸條例》一事接受堵訪稱，行政院現在的做法是走回頭路，似乎要走回過去的戒嚴時代，現在對公務員採許可制，甚至可能未來也會擴大到所有國人，只要去中港澳都要採取許可制。

廣告 廣告

翁曉玲還說，此舉是嚴重侵害人民的行動自由、遷徙自由，而中華民國是保障所有人民都有遷徙自由；更何況今天兩岸三地人民的互相往來非常頻繁，而對於中低階公務員來說，基本上不會掌握任何國家機密，也不會掌握公務機密等內容。

同時，翁曉玲也稱如果真的有公務員去中國，有任何洩密等問題，依照現在的《國安法》及《反滲透法》都可以處理，「其實不需要無限上綱管制所有公務員行動的權利，我認為行政院所立的這些法、所提出來的修法草案，基本上就是一個錯誤，而且很惡劣的一個法案」。

根據政院拍板的《兩岸條例》第9條修正草案，增訂10職等以下未涉密公務員赴中須經所屬機關許可；明定立法委員及因業務上知悉、持有及保管國家機密之人員等赴中，須經內政部聯審會許可；增訂民選公職人員赴中接觸中共黨政軍資訊，須公開揭露。





原文出處：快新聞／民代、公務員赴中擬須經許可 翁曉玲語出驚人：走回戒嚴時代

更多民視新聞報導

《青年基本法》立院三讀「18歲可投票」 林宜瑾批藍白強修「百億基金」入法

立院三讀青年基本法 賴總統：讓台灣趕上國際趨勢

睽違11年！河野太郎率團訪台 林佳龍：台日人民情同家人

