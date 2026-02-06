民俗尬魔法 喚米龍十鼓祈福

「2026魔法藝術節暨魔法屾林市集」將於2月7、8日起連續2周在十鼓文創園區登場，米龍藝術大師、道長葉峻男現場展演「米龍創作」成亮點。（曹婷婷攝）

「2026魔法藝術節暨魔法屾林市集」7、8日起連續2周在十鼓文創園區登場，不同於往年以西方魔法為主軸，今年一大亮點是東方傳統信仰科儀，邀請創下230公尺「護國祥龍」紀錄的米龍藝術大師、道長葉峻男現場展演「米龍創作」，傳遞東方信仰藝術的力量。

十鼓文創園區坐落於百年仁德糖廠的工業遺址內，被喻為是極富奇幻、魔法的場域，近年「應景」推出魔法藝術節暨魔法屾林市集，透過鼓樂、魔法、環境劇場交織而成的展演活動，深獲好評。今年更將過年期間習俗如過平安橋、祈福祈願、震鼓除穢等儀式搬進園區，讓民眾前來走春也能感受被賜福。

葉峻男說，傳統民俗讓人感覺神祕，但對其敬畏、保有距離，透過文創及展演等藝術手法，彰顯東西方不同信仰的價值，更具看頭。他提到，此次展出紙紮神尊、財神爺等藝術品，過去僅在大型傳統建醮法事中亮相，這回特地移師魔法市集，讓民眾能近距離欣賞信仰的細膩與藝術之美。

從小出身道教家庭的他，學習平面設計也曾從事設計師工作，將設計美感融入傳統宗教儀式，讓科儀也蘊含美感。他6日在十鼓運用300斤台灣香米就地創作長960公分、寬420公分的米龍，前後僅花11分鐘完成。

他說明，米龍是以白米為媒介，即道教「安龍謝土」儀式所用，有告謝土地之意。他提到，傳統信仰也可以貼近年輕人，他在科儀中嘗試結合AI、音樂，讓不管有沒有信仰的人，皆能感受信仰也是藝術，也盼讓年輕族群關注傳統信仰之美。

十鼓文創園區表示，除了東方信仰文化讓人眼睛一亮，西方魔法元素也匯聚各國工藝、魔法料理等，希望大家走進擁有118年歷史的糖廠，體驗另類的年節氣氛。