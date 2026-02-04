民共對話或國民黨執政

（圖／本報系資料照）

3日於北京舉行的國共智庫論壇會後公布了「共同意見」，涵蓋人員往來、產業合作、醫療康養、環境保護與防災減災等議題。從形式上看，這是一份內容完整、語言務實的文件；從實質上看，卻清楚顯示一個難以迴避的現實：在當前兩岸政治與制度結構下，雙方智庫所能寫下的文字，遠遠多於制度能承接的行動。

這場由海峽兩岸關係研究中心與國政研究基金會共同主辦的論壇，定位為「智庫層級交流」，而非正式的政黨協商或政府談判。這樣的定位雖降低了政治風險，卻也鎖死了政策效力。論壇形成的「共同意見」不具法律約束力，本質上更接近一份政策願景清單。若逐項檢視，會發現幾乎每一項都涉及公權力的核准、法規的調整或國安體系的配合。這也意味著，文本的真正關鍵不在於「寫了什麼」，而在於「誰握有執行的鑰匙」。

更深一層的問題在於，這種「民間協議、官方斷聯」的錯位，正在實務界投下法律與合規的陰影。以共同意見中提及的「新三樣」產業合作與「標準共通」為例，若在野黨與大陸智庫達成技術標準的共識，而我國官方行政體系卻不予承認，則台灣的企業將面臨「一套產業、兩套標準」的夾縫困境。這不僅無法降低交易成本，反而可能增加企業在國際供應鏈中的合規風險。當對話停留在灰色地帶，企業往往成為政治溫差下的第一批受害者。

正因如此，這場論壇更像是一面制度性的照妖鏡，照出了當前兩岸互動的偏差與失調：能對話的，不掌握制度鑰匙；握有制度鑰匙的，卻未出現在對話現場。

從語言特徵來看，這份共同意見高度貼近大陸近年來的「數字孿生水利」、「新三樣」等治理語言架構。這反映出一種無奈的現實考量：在缺乏官方制度保障的前提下，與其在枝節用詞上反覆拉鋸，不如先掛載於對方的既有政策敘事，以確保溝通談判本身得以延續。然而，這種「降維」的對話方式，在台灣社會產生的反應卻是微妙的。

多數媒體僅選擇性摘要，這種資訊過濾與「政治風險自我管理」有關，也反映出社會大眾對這類「象徵性文本」日益增長的政治疲累感。或許對絕大多數的民眾而言，缺乏行政支撐的承諾，已逐漸演變為一種「政治儀式」，難以轉化為實質的期待。

因此，真正值得思考的問題是，為何兩岸關係已走到只能透過智庫文本來「測試水溫」的階段。智庫成為一種低風險的替代管道，既可進可退，也可對內交代，但同時也註定無法承擔政策落實的責任。這種狀態既不是合作的起點，也不是對抗的終點，而是一種卡在中間的政治現實。

國共智庫論壇落幕後，留下的不是一條清晰可行的路徑，而是一個冷峻的提醒：在政治體系尚未願意重新分配對話的風險與成本、在制度尚未真正「對齊」之前，任何再完整的文本，終究只會被反覆引用、反覆爭辯，卻始終無法落實。

要扭轉這個困境只有二途：民共對話或是國民黨執政。反過來，國共論壇的最大意義也在這：為民共對話搭橋或是為國民黨重返執政鋪路。