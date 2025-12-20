民力搭台跨國交流 GIEEMA大家庭迎馬年

由台灣國際幸福家庭聯盟（民間非營利組織）主辦的「全球國際教育交流大聯盟（GIEEMA）團圓迎馬年活動籌備會議」在立法院紅樓302會議室召開。

由台灣國際幸福家庭聯盟（民間非營利組織）主辦的「全球國際教育交流大聯盟（GIEEMA）團圓迎馬年活動籌備會議」在立法院紅樓302會議室召開。本次會議以「民間紐帶聯結全球」為核心主題，邀請立法委員林倩綺、貝里斯大使館代表、巴拉圭大使館代表及GIEEMA聯盟民間成員（含企業領袖、教育機構負責人、扶輪社代表等）共襄盛舉，圍繞明（115）年1月30日系列國際交流活動的民間合作模式、非官方落地路徑及案例借鑒展開深度研討，為系列活動筑牢民間主導的籌備基礎。

五大行動面向聚焦國際合作

主辦方指出，本次活動聚焦以下三大核心行動面向：一是教育結合貿易，邀請企業領袖與各國使節對話交流，促進跨國合作，共創共榮共融的新方案；二是拓展非邦交國交流據點，計劃於非邦交國設立全球國際教育交流大聯盟（GIEEMA）分會，持續擴展國際教育交流網絡；三是國際領袖共同聯署宣言，廣邀全球國會議員、市長、教育部長等各界領袖聯署「T.A.V.L.E.We Are Family宣言」，展現跨國團結精神。

貝里斯、巴拉圭分享合作機遇

活動中，貝里斯大使館代表介紹該國投資機會，涵蓋可可巧克力、橙精油、朗姆酒、旅遊、可持續金融、碳信用創新等領域，強調與台灣地區合作潛力大；同時提及教育合作意願，希望在工程、建築、醫學等領域開展研習項目，拓展可可豆貿易、觀光旅遊及國際金融合作商機。

巴拉圭大使館代表則表示，雙方合作基於信任、友誼與成果，後續將分享經濟、科技領域合作提案；該國自然資源豐富，70%人口在35歲以下，勞動力成本具優勢，期盼在教育領域加強高校合作、技術培訓及教師交流，提升人力資本，同時在科技創新、農業技術、清潔能源等領域深化合作，目前已啟動碳信用項目合作。

立法委員林倩綺對受邀參會表示感謝，提及與巴拉圭的國會交流經驗，希望透過民間力量開拓外交網絡。

活動圓滿落幕後續交流可期

活動尾聲，國民法官協會理事長張瓊文博士向貝里斯及巴拉圭大使館代表致贈紀念品，表達誠摯感謝。本次活動為明年1月的系列國際交流活動暖身，主辦方表示，將持續以教育、文化為紐帶，推動台灣地區與全球各國深度連結，助力提升國際競爭力，共創和平繁榮的全球未來。