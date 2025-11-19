民參公建今年有望破2000億 史上第3

保險資金進來了！財政部19日公布，統計到11月14日止，民間參與公共建設113件、投資金額1442億元，今年全年有機會突破2000億元，將挑戰史上第3大金額的佳績，緊追在民國111年的2828億元與99年的2241億元之後；值得注意的是，今年如物流中心、焚化爐等投資金額超過百億元的公建案，皆看到保險公司的影子，成民間參與公共投資最佳幫手。

財政部促參司長張素珍表示，今年截至11月中，民間參與公共建設中，屬於促參案件有52件、投資金額197億元；其他法令案件有61件、金額1245億元。

廣告 廣告

整體民間參與公建來說，中央部會裡財政部簽約金額最多，有13件98億元；交通部則是7件、65億元居次；農業部則是5件、4億元為第3名。

直轄市來說，高雄市12案規模就有896億元，穩居招商王的地位；新北市13案、147億元居次；台南市6件、92億元，第3名。在縣市政府中，彰化縣5件、5億元最多；苗栗縣政府2件、1億元次多；嘉義縣政府3件、0.5億元居於第3。

今年以來最大促參案件為高雄市「AI智能高效焚化爐」，投資金額達164.86億元。依據其他法令、廣義民間投資公建中，較大案件是捷運站周圍土地開發案，最大的兩個案件都在高雄市，分別為「大眾捷運系統橘線O10站土地開發案」金額239.88億元、「大眾捷運系統黃線Y15站土地開發案」金額138.49億元。

張素珍表示，尚在議約中的案件，較受矚目有經濟部所推新竹縣湖口鄉大型物流中心，投資金額144億元；台中市文山焚化廠BOT案，投資金額90億元等。張素珍表示，今年較大案件都可見「保險公司」的身影，例如高雄市AI高效焚化爐及湖口鄉大型物流中心案，分別有台灣人壽與富邦人壽參與投資。

115年度民間資金投資公共建設政策，將積極推動政府購買公共服務（有償PPP）以及鼓勵政府發行永續債，首檔中央政府所發的永續債用於投資「金門大學學生宿舍」案，預計明年2月推出。