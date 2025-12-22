民國玄學大師一句話震動中南海，曾警告蔣介石「六十不退，兇險難測」

大陸中心／唐家興報導

民國玄學大師韋千里（左）曾勸蔣介石（右）過六十宜卸甲歸田。（圖／翻攝自維基百科）

在動盪不安的民國時期，權力與命運交織出一幕幕傳奇。1936年西安事變爆發，當宋美齡在生死關頭為夫求卜時，一位年輕大師斷言「吉星高照」，精準預言了蔣介石的平安歸來。這位讓第一夫人親自登門、令蔣介石深信不疑的神祕人物，正是名震上海灘的「民國玄學大師韋千里」。他曾留下一句震撼政壇的預言：「過六十宜卸甲歸田，否則兇險難測」，這句神準預言，至今仍讓後世驚嘆不已。

天才命相師：復旦才子的玄學之路

韋千里出生於命學世家，與前輩袁樹珊並稱為「南袁北韋」。令人意外的是，他曾是復旦大學中文系的高材生，畢業後本有機會領取百元大洋的高薪，過上穩定的海關生活。雖然父親臨終前嚴誡「不可以星相為業」，但年僅24歲的韋千里，憑藉著驚人的天賦與勤學，撰寫出命理經典《千里命稿》，被譽為「命學界才子」。他曾為自己算過一卦，自知命無大富貴，毅然辭去公職，走上職業算命之路，後來更收了香港著名大師李居明為徒。

西安事變的定心丸：宋美齡重金求卦

韋千里職業生涯的最高點，與民國歷史的轉折點緊密相連。1936年蔣介石在西安被扣押，南京城內主戰與主和派吵得不可開交，宋美齡心急如焚。在動身赴西安營救前，她祕密造訪韋千里。韋大師起六壬測算後，語氣堅定地說：「吉星高照，蔣先生必平安歸來。」這顆「定心丸」給了宋美齡極大的勇氣，隨著西安事變和平解決，韋千里的名號瞬間登上了權力巔峰，成為蔣介石最信賴的御用顧問。

宋美齡曾在動身赴西安營救前，祕密造訪韋千里。（圖／翻攝自百度百科）

一語成讖的警告：六十歲後的命運轉折

蔣介石遇事不決時，常向韋千里尋求指引。韋千里在為其推算終身運勢時，曾語重心長地勸告：蔣的命數在「過六十歲後應解甲歸田」，若留戀權位，恐有難料的險阻。當時正值壯年的蔣介石或許未曾全信，但歷史的發展竟驚人地吻合：1947年蔣介石滿六十歲後，國民政府形勢急轉直下，最終撤往台灣。韋千里以六壬神算精準勾勒出權力更迭的軌跡，這段「卸甲歸田」的預言，也成為玄學史上最令人唏噓的一筆。

