民國159年人口剩1500萬 衝擊5大基金

財政部委外研究報告推估，我國到民國159年人口數僅剩下1500萬人，而老化的社會結構，讓政府5大特種基金面臨龐大財務壓力。示意圖為長者在公園運動。（趙雙傑攝）

超高齡化、少子化，對財政永續將是嚴重的衝擊！財政部委外研究報告推估，我國到民國159年人口數僅剩下1500萬人，中央政府受人口影響的歲入降至1.6兆元，減幅45％，財政支持率也降至1以下；老化的社會結構，政府5大特種基金，全民健康保險、勞工保險、國民年金、農民健康保險基金、退撫支出基金等，都面臨龐大的財務壓力。

財政部直言，超高齡社會、人口老化不僅是國安問題，亦是結構性的問題，須跨部會審慎通盤應對。政治大學名譽教授曾巨威解釋，財政支持率降至1以下，顯示享受政府福利照顧的人，會遠多於有工作、對稅收具貢獻的人，財政壓力日益加劇。

研究顯示，政府5大特種基金財務面臨困境，全民健保要收支平衡，自114年就要開始調整費率，135年的平衡費率要達9.51％。勞工保險基金入不敷出逐年擴大，收支差額在132年突破1兆元，162年達1.32兆元。國民年金保險據精算，未來每2年調高0.5％到12％，仍遠低於最適費率16.1％，長年不足額提撥前提下，138年基金用罄。

歷年的農保財務都是短絀，虧損金額每年約40億元，113年累積短絀達1836.68億元，50年後累積不足額恐達3303億元。最後退撫支出基金，不包含112年6月底後的新制退撫基金，在費率維持15％前提下，整體淨現金流入將從132年負1650億元擴大至152年的負2215億元。

政大名譽教授曾巨威提出4大改革方向，第一先建立「財政脆弱程度評估機制」，分為收入與支出的脆弱性評估。第二，現有3大稅目可考量改革，包括營業稅法定稅率是5到10％，惟實際徵收率維持在5％，可思考調整；綠色稅我國採行課徵碳費，但受限於專款專用，未能挹注一般性支出，應考量課徵碳稅；「罪惡稅」如菸酒稅、含糖飲料稅等課徵與調整，為老化的社會提供更強而有力的因應韌性。

第三，改革勞動所得稅制，即政府應設法全面提升勞動人口參與率，例如我國曾在97年提過類似美國「勞動所得稅額抵減」，可提升工作誘因、又鼓勵生育。第四，調整政府支出結構，並檢討中央與地方的事權畫分。