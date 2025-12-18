民國69年服役至今！微波爐用45年光榮退休 釣出品牌「1要求」感動7萬人

生活中心／黃韻璇報導

用了45年微波爐光榮退役，Panasonic官方求收藏感動萬人。（圖／翻攝自Threads）

你家有古董電氣嗎？很多家電用品的壽命都非常長，包含電過、微波爐、洗衣機等，很多人家中一用都是10、20年起跳，近日就有一名網友分享自己家裡的微波爐用了整整45年，如今終於要退役，貼文曝光吸引品牌小編留言，希望能用最新商品做交換，將這台古董微波爐回收至品牌博物館收藏，留言吸引超過7萬人按讚。

一名網友近日在Threads貼文，透露家中的松下古董微波爐終於要退役了，至今整整用了45年，原PO指出，這台微波爐是爸媽還沒結婚時就買的，爸爸還翻出民國69年底的日記，上頭記錄著「年底隨方便分期買了微波爐回來，如此便自烹調，可以無慮於飲食矣，當此惕勉以進健康。」

原PO表示，據說當時總價台幣11萬元，直呼「真的是天價」，也感慨「以前的電器真的很耐用」，後期有偶爾有斷電故障等問題，但原PO爸爸都不厭其煩地拿起工具拆機修理，就這樣多撐了10年，透露這台微波爐陪伴他們家1萬6400多個日子，雖然已經有了新微波爐，但家人仍相當不捨這台陪伴他們將近半個世紀的微波爐。

此外，原PO還透露，民國69年的機器已經可以烘烤兼微波，還附有瓷盤、雙金屬烤盤、雙蛋糕模，附贈的食譜書內容甚至有豐富精美的印刷，原PO直呼「微波爐，謝謝你的勤勉付出，無微不至地照顧我們三餐，我們會記得和你的緣分，請好好休息吧，辛苦了」。

這則貼文也被Panasonic Taiwan粉專小編看到，正式留言表示：「您好，看到這台陪伴家中45年的Panasonic微波爐，我們非常感動，也衷心感謝您長年的支持。誠摯希望能將它收藏至松下博物館作為紀念，並以最新商品與您交換，延續這份珍貴回憶。歡迎私訊我們，將由專人與您聯繫。謝謝您一路相伴。」

許多網友紛紛感動表示，「這個回應絕對尊重自家公司歷史」、「這算不算微波爐告老還鄉」、「這甚至是官方的第一則回覆」、「這台微波爐超長壽耐用，退休還直接住進博物館，榮譽的一生」、「謝謝Panasonic官方，我用網路吃到飽就想看到這種留言」、「簡直要哭了去博物館就是他最好的歸宿」、「居然沒有計較原PO，整整45年才跟他們家消費一次，還要送上新品交換」、「這台微波烘烤爐根本是傳奇吧」。

