民國75年以前出生！可免費做一次B、C肝篩檢

衛福部國健署為強化肝炎防治，即日起擴大成人篩檢年齡範圍。民國75年以前出生至79歲民眾可終身接受一次免費的B、C肝篩檢，估計有220萬名青壯年族群受惠。國健署署長沈靜芬指出，許多慢性肝炎患者早期無明顯症狀，透過擴大篩檢能及早發現潛在感染者。

肝癌位列我國十大癌症死因第二名，僅次於肺癌。被稱為沉默殺手的肝癌早期通常無跡象，慢性B、C型肝炎是誘發癌症的主因之一。截至114年，全國已有超過750萬名45歲至79歲民眾完成B、C肝炎檢查，達到六成篩檢率。

肝臟健康威脅不僅來自病毒感染。林口長庚醫院毒物科主任顏宗海醫師提醒，黃麴毒素已被世界衛生組織國際癌症研究機構列為一級致癌物。長期食用受黃麴毒素污染的食品，即使沒有B、C肝炎病史，也會增加肝癌風險。黃麴毒素常見於花生類產品和中藥，若保存不當就可能產生。

另一種赭麴毒素則被列為二級致癌物，主要容易在咖啡類產品中孳長，長期食用會影響腎功能，增加泌尿道腫瘤風險。無毒教母譚敦慈形容這兩種黴菌毒素比砒霜還毒，即便食物經過煎煮炒炸，已產生的毒素仍不容易被破壞。

譚敦慈建議，居家濕度應維持在百分之五十至六十之間，環境濕度超過百分之六十五就是黴菌喜愛的環境。開封後未用完的花生醬、花生粉、咖啡粉等應密封冷藏保存，並注意食物保存期限，才能有效降低黴菌對健康的威脅。

