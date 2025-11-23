民國75年前出生看過來 全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位

【記者黃泓哲／台北報導】國健署宣布重大政策調整，凡民國75年（含）以前出生、年齡至79歲的民眾，即日起都能享有「終身一次免費B、C型肝炎篩檢」。國健署施預估可讓全台約220萬人受惠，協助更多國人提早掌握肝臟健康，降低肝病與肝癌帶來的威脅。

肝癌一直是台灣常見且致死率極高的癌症。根據癌症登記資料，民國104年共有超過1萬人確診肝癌，發生率高居第4名，而死亡率更是第二高，等於平均每小時就有1.2人命喪肝癌。國健署指出，慢性B型肝炎是主要危險因子，但因早期幾乎無症狀，許多人帶原多年都沒察覺，因此推動全面性B、C肝篩檢，是預防肝癌的關鍵。

國健署署長沈靜芬表示，目前成人預防保健措施已將B、C型肝炎檢查納入項目。符合資格的民眾只要到特約醫療院所抽一次血，就能同時完成B、C肝檢測，也能順便做一般成人健檢，等於一次到位掌握全身健康狀況。

國健署提醒，若檢查結果顯示B型肝炎表面抗原或C型肝炎抗體呈陽性，民眾不需過度緊張，只要依醫師指示追蹤與治療，就能有效控制、避免進展惡化。日常生活中也應避免共用刮鬍刀、牙刷、指甲剪等可能接觸血液的用品，以降低傳染風險。國健署呼籲符合資格者儘快利用這次免費篩檢機會，「越早檢查，越能守護自己的肝」。

