民團串聯四小黨喊話護社福 籲院版《財劃法》付委審查

針對《財劃法》僵局，台灣經濟民主連合與台灣基進、時代力量、綠黨、小歐盟等4個政黨，今日(2)上午舉行記者會，呼籲國會朝野民進黨、國民黨以及民眾黨等三黨盡速協商讓院版《財劃法》、總預算與國防特別預算條例付委審查。(經民連提供)

針對《財劃法》僵局，台灣經濟民主連合與台灣基進、時代力量、綠黨、小歐盟等4個政黨，今日(2)上午舉行記者會，呼籲國會朝野民進黨、國民黨以及民眾黨等三黨盡速協商讓院版《財劃法》、總預算與國防特別預算條例付委審查，共應確保中央政府對勞健保與公教退撫基金四大社福財政缺口撥補，未來10年每年有不少於1000億元的穩定財源。

經民連智庫召集人賴中強指出，行政院編列的明年度中央政府總預算案，稅課收入從2兆7845億元，暴跌至2兆4807億元，減少10.9％，減少的原因是去年底《財劃法》修正，中央收取的國稅要撥給地方的統籌分配稅款暴增4000多億元。

廣告 廣告

他指出，現在更進一步惡修，要求「中央政府給予『各』地方政府之一般性補助款項金額， 不得少於修正施行前一年度預算核列數」、「計畫型補助款，補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值」，將造成中央政府年度「舉債5,638億(尚不含特別預算)，舉債占歲出比率達會高達17.1％，超過公債法上限15％。

賴中強強調，依現行法制，國防是中央政府的權責，勞健保與公教退撫基金的撥補也是中央政府的權責，地方政府無法取代；藍白黨人修正《財政收支劃分法》，已大幅縮減中央政府每年可以用在國防支出，與可用在勞健保與公教退撫基金四大社福財政缺口撥補的財源，明年中央政府撥補勞保基金1200億元，韌性條例特別預算撥補健保200億元，將無法順利執行。

時代力量秘書長林邑軒也批，不是反對地方要有錢，但如果不顧一切後果的把錢往地方挪，台灣的社會安全網，特別是包含勞保、健保、軍公教的保險，都會面臨崩潰的風險，藍白版本在強行通過《財劃法》後，卻連執政黨的修正草案都要拒於門外，連討論都不給討論，難道是要放任健保財務枯竭嗎？還是真的沒錢了，要地方政府吐回補助款來救健保？

林邑軒強調，時代力量要做出嚴肅的提醒，健保是全國性的制度，財務責任在中央，勞保、軍公教的退撫年金也是，任何修法版本，都必須留下一定數量的，至少一千億的社福救命錢，來調節財源。

【看原文連結】