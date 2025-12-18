民團串連啟動「反跨境鎮壓倡議行動」 守護自由防線



包括朝野立委及人權與公民團體今（19）日串連啟動「反跨境鎮壓倡議行動」，為因應分析大量對台跨境恐嚇干擾訊息威脅持續與因應時效需求，由受害者、媒體工作者、人權與公民團體串連啟動「反跨境鎮壓倡議行動」，透過案例整理、經驗交流、國際觀察與社會倡議，提升社會對跨境威脅的理解、向政府提出制度改革建議。此行動將作為民間觀察與聲援的共享平台。

公民團體指出，近一段時間，中國共產黨對台灣的跨境鎮壓行動明顯升高，已引發政府與國際社會高度關注。相關威脅不僅止於政治領域，更嚴峻衝擊台灣民間團體、藝文活動與公共空間。例如，揭露中共活摘器官罪行的紀錄片《國有器官》在台上映期間，多家影城、地方議會、媒體及政府機構接連收到聲稱炸彈、爆裂物與射殺等暴力恐嚇信件。學術界舉辦「反跨境鎮壓座談會」亦遭惡意恐嚇，警政署長甚至接獲威脅信件。正副總統、國會議員、民運人士及公民團體均遭到冒用名義寄送恐嚇郵件。刑事警察局已指出，多起恐嚇電郵來自對岸，涉及違反我國刑法第151條之恐嚇公眾罪；立法院亦已召開跨部會專案報告，三黨立法委員質詢關切。

這些網軍的恐嚇郵件不只對台灣，也包括美、英、加、及歐洲多國，顯示其跨國性與系統性此類行為不僅侵害言論自由、文化活動與民眾人權，也衝擊公共安全，已非單純治安或網路犯罪，而是近年快速升級的「混合戰」手段一環，涉及侵犯我國司法與管轄主權。國際社會正圍堵防制跨境鎮壓，今年，G7已將跨境鎮壓定調為全球安全威脅，聯合國呼籲零容忍，歐美多國亦透過立法與專責機制因應，納入國安與刑事法律架構。我國政府亦已從國安角度加以重視，研議建立機制並強化跨國合作。

案例揭示：分析大量對台跨境恐嚇干擾訊息，三大主要做法：（1）恐攻化威嚇（以炸彈、槍擊等公共安全威脅製造恐慌）、2）冒名嫁禍、（3）名單蒐集與資安/勒索複合施壓。

民團提出三項政策建言：（1）設置受害者支援與通報機制。（2）強化跨境威脅之偵查與協調能力，並完善相關法制，釐清協力行為的法律責任與調查流程，減少民眾重複報案與不必要奔波，避免浪費檢察署與法院資源。（3）推動全民資安與防護教育使民眾能提高警覺預防資訊操弄，並避免成為幫兇或工具。

